 بالفيديو.. كونطرولات في الطوبيس يلزمون طفلا بجمع 35 درهما وأحد الركاب يفضحهم ﻿
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بالفيديو.. كونطرولات في الطوبيس يلزمون طفلا بجمع 35 درهما وأحد الركاب يفضحهم

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 12:17 بالفيديو.. كونطرولات في الطوبيس يلزمون طفلا بجمع 35 درهما وأحد الركاب يفضحهم | حوادث و حقوق
بالفيديو.. كونطرولات في الطوبيس يلزمون طفلا بجمع 35 درهما وأحد الركاب يفضحهم
توصلت شوف تيفي بمقطع فيديو التقطته عدسة كاميرا هاتف أحد المواطنين في حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء، يوثق تجاوزات المراقبين خلال العملية التفقدية التي يقومون بها في الحافلات.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي بمقطع فيديو التقطته عدسة كاميرا هاتف أحد المواطنين في حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء، يوثق تجاوزات المراقبين خلال العملية التفقدية التي يقومون بها في الحافلات.

وقد أظهر في الفيديو أحد المراقبين وهو يدعو أحد القاصرين الذي لا يتوفر على تذكرة بجمع مبلغ 35 درهم بأي طريقة كانت من عند الركاب المتواجدين في الحافلة، إلا أن راكبا أخر دخل في مناوشات كلامية حادة بينه وبين المراقبين يفضح من خلالها الطريقة التي يتبعها المراقبون في إرهاب الطفل من أجل جمع المبلغ المطلوب لاقتسامه فيما بينهم.

فيما جاء على لسانه في الفيديو موجها كلامه للمراقب " ماتخليوهمش ادوروه اجقر مزال صغير.. كو كان شي واحد واشم ومقرقب وسكران مغاديش تقدرو طلعو طوبيس".

يذكر أن ركاب حافلات النقل العمومي في الدار البيضاء يشتكون دائما من سوء معاملة المراقبين لهم، خصوصا ان تصرفاتهم تجاههم تحيل على كونهم رجال شرطة وليس مراقبين حيث سجلت العديد من الاعتداءات الجسدية من طرفهم في حق الركاب.

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طوبيس ركاب فضيحة تجاوزات كونطرولات

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