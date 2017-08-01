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خاص...إستنفار أمني بأكادير بعد إصابة جندي من القوات المسلحة الفرنسية

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 12:04 خاص...إستنفار أمني بأكادير بعد إصابة جندي من القوات المسلحة الفرنسية | بوليتيك
خاص...إستنفار أمني بأكادير بعد إصابة جندي من القوات المسلحة الفرنسية
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' عن إعلان حالة إستنفار بمدينة أكادير بعد حادثة سير لعنصر بالجيش الفرنسي، نقل على إثرها بشكل سريع نحو المستشفى بحضور مسؤولين أمنيين كبار بولاية أمن أكادير.

شوف تيفي

كشفت مصادر "شوف تيفي" عن إعلان حالة إستنفار بمدينة أكادير بعد حادثة سير لعنصر بالجيش الفرنسي، نقل على إثرها بشكل سريع نحو المستشفى بحضور مسؤولين أمنيين كبار بولاية أمن أكادير.

ووسط تكتم شديد، شوهد والي أمن مدينة أكادير شخصيا يوم أمس يشرف على نقل الجندي نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني، قبل أن تصدر أوامر بنقله نحو مصحة خاصة.

وأضافت ذات المصادر، أن التعليمات العليا التي رافقت العمليات الإرهابية التي شهدتها إسبانيا، دفعت المسؤولين الأمنيين بالمدينة إلى التفاعل بشكل كبير مع حادثة سير الجندي التي وصفت "بالعادية" بعد إرتطام دراجته النارية مع سيارة خفيفة.

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