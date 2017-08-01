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صيفط مراتو تعيد مع دارهم هو يخونها في فراش الزوجية..شوفو شرع اليد شنو دارو ليهم بطنجة

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 11:47 صيفط مراتو تعيد مع دارهم هو يخونها في فراش الزوجية..شوفو شرع اليد شنو دارو ليهم بطنجة | حوادث و حقوق
صيفط مراتو تعيد مع دارهم هو يخونها في فراش الزوجية..شوفو شرع اليد شنو دارو ليهم بطنجة
أقدم مجموعة من الشباب يقطنون بحي بنكيران بمدينة طنجة يوم أمس الجمعة على محاصرة منزل سكني بغرض القبض على زوج متلبس بخيانة زوجته مع فتاة شابة داخل بيت يكتريه بنفس الحي.

شوف تيفي

 أقدم مجموعة من الشباب يقطنون بحي بنكيران بمدينة طنجة يوم أمس الجمعة على محاصرة منزل سكني بغرض القبض على زوج متلبس بخيانة زوجته مع فتاة شابة داخل بيت يكتريه بنفس الحي.

وحسب مصادر محلية، فإن شباب الحي اتهموا الزوج الثلاثيني بخيانة زوجته بعدما استدرج فتاة عشرينية مستغلا غياب زوجته التي غادرت عاصمة البوغاز لقضاء عيد الأضحي مع عائلتها، حيث قاموا بمحاصرة المنزل بغرض اقتحامه والقبض على المعنيين بالأمر وتقديمه للعدالة.

هذا وبعد اقتحام المنزل، تمكن الزوج الخائن من الفرار إلى وجهة مجهولة بينما تم القبض على الفتاة حيث حاولت الفرار بجلدها بعدما أوهمتهم أنها لم تكن على علم بزواج الأخير.

 

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