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خطير..حضيو راسكم..شوفو شنو وقع في درب غلف بالبيضاء

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 11:04 خطير..حضيو راسكم..شوفو شنو وقع في درب غلف بالبيضاء | حوادث و حقوق
خطير..حضيو راسكم..شوفو شنو وقع في درب غلف بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن أشخاصا قاطنين بحي درب غلف بالبيضاء، تعرضوا خلال الأسبوع الجاري للنصب على يد شخص، أوهمهم بأنه عامل بشركة اتصالات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن أشخاصا قاطنين بحي درب غلف بالبيضاء، تعرضوا خلال الأسبوع الجاري للنصب على يد شخص، أوهمهم بأنه عامل بشركة اتصالات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "النصاب"، ربط الاتصال بضحاياه، وأبلغهم بأنه عامل بشركة للاتصالات، موضحا بأن قرعة قامت بها الشركة مكنتهم من الفوز بجائزة مالية كبيرة، داعيا إياهم إلى إرسال تعبئة له تصل قيمتها لـ 500 درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحايا، سقطوا في فخ "النصاب"، وأرسلوا تعبئة 500 درهم له، قبل أن يتأكد لهم بعد محاولاتهم الاتصال بالمعني بالأمر بأنهم كانوا ضحايا عملية نصب واحتيال.

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المغرب شوف تيفي درب غلف شركة اتصالات النصب

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