مطاردة هوليودية بسطوح المنازل بأكادير تسفر عن إعتقالات وحجز أموال ومخدرات مهمة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، صبيحة يوم أمس الجمعة 25 غشت، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 40 و45 سنة، كان يجري البحث عنهما من أجل الاتجار في المخدرات.

شوف تيفي



تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، صبيحة يوم أمس الجمعة 25 غشت، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 40 و45 سنة، كان يجري البحث عنهما من أجل الاتجار في المخدرات.



ووفق مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه بهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، إثر مداهمة منزل بحي الديور الجداد بالخيام، يتخذانه محلا للسكنى، رغم محاولتهما الفرار عبر الأسطح المتاخمة للمنزل المذكور، حيث تمكنت عناصر من الشرطة القضائية من وضع كمين محكم من دون اللجوء إلى إستعمال السلاح الوظيفي.



وقد مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل المحل المذكور من ضبط فتاة تربطها علاقة غير شرعية مع أحد المشتبهين، فضلا عن كميات من مخدر الشيرا ومبالغ مالية مهمة متحصل عليها من عملية ترويجها وهواتف نقالة.

وتم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.