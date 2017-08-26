حصلوه لابس حوايج العيالات وهاشنو كان ناوي إيدير ﻿

أقدم لص يرتدي ملابس نسائية على محاولة سرقة طفل صغير بشارع التسعين الشمالي أمام بوابة 8 كايرو فاستيفال سيتي بالقاهرة المصرية.

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أقدم لص يرتدي ملابس نسائية على محاولة سرقة طفل صغير بشارع التسعين الشمالي أمام بوابة 8 كايرو فاستيفال سيتي بالقاهرة المصرية.

وحسب تقارير مصرية، فإن المعني بالأمر تم إلقاء القبض عليه وهو متخفي في زي النساء من قِبل بعض المواطنين بعدما شكوا في أمره.

وبهذا الخصوص ومع انتشار ظاهرة سرقة الأطفال نشرت الصفحة الرسمية للقاهرة الجديدة على موقع التواصل الإجتماعي تدوينة حذرت من خلالها المواطنين قائلة « القاهرة الجديدة تجذب عصابات خطف الأطفال.. شخص متخفي في زي إمرأة حاول اختطاف طفل في شارع التسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة حيث أمسك به الأمن بكايرو فستيفال سيتي أمام بوابة 8 وتم تسليمه للشرطة ».

هذا وقد لاقى المنشور المذكور تفاعلا كبيرا من قِبل المواطنين مُطالبين من الجهات الأمنية التدخل ومعاقبة الجناة أشد العقوبات، ليكونوا عبرة للأخرين والحد من انتشار هذه الظاهرة.