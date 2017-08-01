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بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 09:36 فاجعة تهز الصين وها شنو واقع | دولي
فاجعة تهز الصين وها شنو واقع
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين اليوم السبت إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تضرب المقاطعة تسببت بفقدان ستة أشخاص.

شوف تيفي

 أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين اليوم السبت إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تضرب المقاطعة تسببت بفقدان ستة أشخاص.

وأضاف مكتب الإعلام في محافظة يانجين بالمقاطعة إن ستة أشخاص من عائلتين اعتبروا في عداد المفقودين بحوالي الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الماضي بعد انهيار منازلهم التي تقع على ضفة نهر في بلدة شيتسي بالمحافظة المذكورة.

وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوم الخميس الماضي في الإضرار بحياة نحو 150 ألف شخص في ثمانية محافظات في مدينة تشاوتونغ، فضلا عن وقوع انهيارات أرضية وطينية.

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