مأساة الإعتداء الجنسي على ''زينب'' في حافلة للنقل العمومي تصل البرلمان ﻿

قال مصدر مطلع، من فريق التجمع الدستوري أن لجنة الداخلية بمجلس النواب، ستعقد إجتماعا مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على خلفية الإعتداء الجنسي ''الشنيع'' الذي تعرضت له الفتاة ''زينب''.

شوف تيفي



قال مصدر مطلع، من فريق التجمع الدستوري أن لجنة الداخلية بمجلس النواب، ستعقد إجتماعا مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على خلفية الإعتداء الجنسي "الشنيع" الذي تعرضت له الفتاة "زينب".



وأضاف ذات المصدر، أن فريق التجمع الدستوري وجه سؤالا لوزير الداخلية لمناقشة الأمن ووضعية حافلات النقل العمومي بجميع المدن المغربية، بعد مأساة الفتاة "زينب" التي تداولت بشكل كبير على صدر الصفحات العالمية.



وأوضح ذات المصدر، أن طلب إنعقاد إجتماع لجنة الداخلية، وضع لدى مكتب مجلس النواب، حيث ينتظر مناقشة الموضوع داخل اللجنة بحضور وزير الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة.