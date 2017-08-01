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صادم وبالفيديو..مغربية طالع ليها الدم تاهمات دبلوماسي لبناني بوصف المغربيات بالعاهرات

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 05:44 صادم وبالفيديو..مغربية طالع ليها الدم تاهمات دبلوماسي لبناني بوصف المغربيات بالعاهرات | دولي
صادم وبالفيديو..مغربية طالع ليها الدم تاهمات دبلوماسي لبناني بوصف المغربيات بالعاهرات
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مثير، ظهرت خلاله مغربية وهي تهاجم دبلوماسيا لبنانيا رفض منحها تأشيرة الدخول إلى لبنان، وأهانها ووصف المغربيات بالعاهرات.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مثير، ظهرت خلاله مغربية وهي تهاجم دبلوماسيا لبنانيا رفض منحها تأشيرة الدخول إلى لبنان، وأهانها ووصف المغربيات بالعاهرات.

وظهرت المغربية خلال الفيديو غاضبة جدا، داعية المسؤولين المغاربة إلى التدخل لإنصافها، موضحة بأن الدبلوماسي الذي أهانها وأهان المغربيات هو القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة .

وتضامن المغاربة النشطاء مع المغربية، داعين المسؤولين إلى فتح تحقيق فورا للكشف عن حقيقة وصف الدبلوماسي اللبناني للمغربيات بالعاهرات.

 

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