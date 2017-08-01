 فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالفيديو..مغربية طالع ليها الدم تاهمات دبلوماسي لبناني بوصف المغربيات بالعاهرات | دولي

صادم وبالفيديو..مغربية طالع ليها الدم تاهمات دبلوماسي لبناني بوصف المغربيات بالعاهرات

فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي | مجتمع

فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي

بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون | مجتمع

بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون

بالصور...عرسان يخلقان الحدث بلباسهما الغريب | منوعات

بالصور...عرسان يخلقان الحدث بلباسهما الغريب

بالفيديو.. شوفو شنو دار مغني شهير من بعد ما حصّل شاب كيتحرش بفتاة | دولي

بالفيديو.. شوفو شنو دار مغني شهير من بعد ما حصّل شاب كيتحرش بفتاة

بالصورة..ها كيفاش حصل تاجر كوكايين بالبيضاء | مجتمع

بالصورة..ها كيفاش حصل تاجر كوكايين بالبيضاء

بالفيديو هذا ما قيل عن الممثلة فاطمة وشاي بافران‎ | بووز

بالفيديو هذا ما قيل عن الممثلة فاطمة وشاي بافران‎

بالصورة: أبل تكشف عن أيفون 8 وتعلن عن موعد إصداره وهذا ثمنه | منوعات

بالصورة: أبل تكشف عن ''أيفون 8'' وتعلن عن موعد إصداره وهذا ثمنه

بالصور جريمة قتل بشعة تهز الفنيدق | حوادث و حقوق

بالصور جريمة قتل بشعة تهز الفنيدق

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 05:28 فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي | مجتمع
فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي
نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد مثير، ظهر خلاله فلاح وهو يكشف عن الوضع الذي يعيشه الفلاحون بسبب غلاء المواد التي تباع لهم من أجل انتاج الحليب والخضار.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد مثير، ظهر خلاله فلاح وهو يكشف عن الوضع الذي يعيشه الفلاحون بسبب غلاء المواد التي تباع لهم من أجل انتاج الحليب والخضار.

وأوضح هذا الفلاح بأنه يبيع الحليب للشركات بحوالي درهمين، مشيرا إلى أن هذا الحليب يباع مرة أخرى بالمجال الحضر ي بسعر مضاعف، مستغلا الفرصة للتأكيد على هضم المسؤولين لحقوق الفلاحين.

وأكد الفلاح الغاضب أن سعر بيع طن البطاطس رخيص جدا مقارنة مع مواد التسميد التي تبيعها لهم الدولة، داعيا المسؤولين إلى ضرورة حماية الفلاح ومنحه فرصة حتى يتمكن من تحقيق أرباح مهمة.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فلاح المجال الحضري البطاطس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون | مجتمع

بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون

بالصورة..ها كيفاش حصل تاجر كوكايين بالبيضاء | مجتمع

بالصورة..ها كيفاش حصل تاجر كوكايين بالبيضاء

اعتقال مغتصب الفتاة المعاقة بتارودانت وإيداعه السجن | مجتمع

اعتقال مغتصب ''الفتاة المعاقة'' بتارودانت وإيداعه السجن

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان | مجتمع

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 26 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 59 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 26 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 26 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 26 غشت 2017

وليد الرحماني فنان شعبي شاب قادم بقوة اكتشفوه | بــووز

وليد الرحماني فنان شعبي شاب قادم بقوة اكتشفوه

تصريح طريف...ميكة منعوها غير على الفقراء...وشميشة ماحساش بالمواطن المقهور | بــووز

تصريح طريف...ميكة منعوها غير على الفقراء...وشميشة ماحساش بالمواطن المقهور

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالفيديو..مغربية طالع ليها الدم تاهمات دبلوماسي لبناني بوصف المغربيات بالعاهرات | دولي
منذ 7 دقائق

صادم وبالفيديو..مغربية طالع ليها الدم تاهمات دبلوماسي لبناني بوصف المغربيات بالعاهرات

فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي | مجتمع

فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي

بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون | مجتمع

بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون

بالصور...عرسان يخلقان الحدث بلباسهما الغريب | منوعات

بالصور...عرسان يخلقان الحدث بلباسهما الغريب

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.