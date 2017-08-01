فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد مثير، ظهر خلاله فلاح وهو يكشف عن الوضع الذي يعيشه الفلاحون بسبب غلاء المواد التي تباع لهم من أجل انتاج الحليب والخضار.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد مثير، ظهر خلاله فلاح وهو يكشف عن الوضع الذي يعيشه الفلاحون بسبب غلاء المواد التي تباع لهم من أجل انتاج الحليب والخضار.

وأوضح هذا الفلاح بأنه يبيع الحليب للشركات بحوالي درهمين، مشيرا إلى أن هذا الحليب يباع مرة أخرى بالمجال الحضر ي بسعر مضاعف، مستغلا الفرصة للتأكيد على هضم المسؤولين لحقوق الفلاحين.

وأكد الفلاح الغاضب أن سعر بيع طن البطاطس رخيص جدا مقارنة مع مواد التسميد التي تبيعها لهم الدولة، داعيا المسؤولين إلى ضرورة حماية الفلاح ومنحه فرصة حتى يتمكن من تحقيق أرباح مهمة.