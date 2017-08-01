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بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 05:12 بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون | مجتمع
بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، قيل إنه فصوله تم تصويرها داخل المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، ليلة أمس الخميس، حيث ظهر خلاله مجموعة من المرضى في قاعة الاستقبال بالمستعجلات دون وجود أي

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، قيل إنه فصوله تم تصويرها داخل المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، ليلة أمس الخميس، حيث ظهر خلاله مجموعة من المرضى في قاعة الاستقبال بالمستعجلات دون وجود أي تفاعل من الطاقم الطبي لتمكينهم من العلاج.

وحسب صاحب هذا الفيديو فإن الممرضات المكلفات بخدمة المرضى، قمن بالدخول إلى إحدى الغرف لمشاهدة التلفزة، وتركن العشرات من المرضى الراغبين في الحصول على العلاج في حالة مزرية.

وأكد صاحب الفيديو كذلك بأن المستشفى المذكور يعرف مجموعة من التجاوزات التي على وزارة الصحة التدخل لوضع حد لها خاصة ببوابة المستعجلات، التي يعاني فيها المرضى من سوء المعاملة والتي قد تصل أحيانا للإهانة

 

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المغرب شوف تيفي المستعجلات مستشفى ابن رشد العلاج الفرمليات الممرضات

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