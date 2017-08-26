بالصور...عرسان يخلقان الحدث بلباسهما الغريب ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صباح هذا اليوم الجمعة صور عروسين اثناء مراسيم حفل زفافهما يرتديان ملابس خارجة عن المألوف حيث ظهرت العروس وهي ترتدي حذاءا رياضيا مع

شوف تيفي: علاء الصنوبري

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صباح هذا اليوم الجمعة صور عروسين اثناء مراسيم حفل زفافهما يرتديان ملابس خارجة عن المألوف حيث ظهرت العروس وهي ترتدي حذاءا رياضيا مع فستانها االأبيض بينما إرتدى العريس سروالا شبابيا أبيضا ممزقا في محاولة للمزج بين الأصالة و المعاصرة بلمسة شبابية

فيما اثارت الصور استغراب الفايسبوكين الذين بدورهم قاموا بمشاركتها عبر حساباتهم الشخصية وعلقو عليها '' عرسان اخر زمن'' أين الحشمة أين الحياء أين الرجولة '' الخروج عن المألوف ماشي حرام بس عندو حدود.