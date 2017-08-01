اعتقال مغتصب ''الفتاة المعاقة'' بتارودانت وإيداعه السجن ﻿

إنتهت قبل قليل جلسة التحقيق الأولى من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير، مع المشتبه فيه بإغتصاب الطفلة ''مليكة'' التي تعاني من إعاقة ذهنية بمنطقة ''توبقال'' الجبلية بإقليم تارودانت.

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إنتهت قبل قليل جلسة التحقيق الأولى من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير، مع المشتبه فيه بإغتصاب الطفلة ''مليكة'' التي تعاني من إعاقة ذهنية بمنطقة ''توبقال'' الجبلية بإقليم تارودانت.



وحسب مصادر مطلعة، فقد تمت متابعة المعني بالأمر رهن الإعتقال الإحتياطي، في أفق إنهاء التحقيق معه حول قضية إغتصاب الفتاة القاصر البالغة من العمر 12 سنة، حيث ينتظر تعيين جلسة ثانية لإنهاء التحقيق في أفق تحديد موعد جلسات المحاكمة.



ووفق ذات المصدر، فالمشتبه به '' يوسف'' يقطن نفس الدوار التي تقطن فيه الضحية، والذي أقر بفعلته بعد إعتقاله من طرف الدرك الملكي، حيث تم نقل الجميع صبيحة اليوم الجمعة 25 غشت صوب محكمة الاستئناف بأكادير.



وإستناذا لذات المصادر، فالقضية تعود لعشية يوم الأربعاء الماضي 16 غشت الجاري، حيث كانت ''مليكة'' متوجهة صوب الحقول لسقي الماء، في وقت كان يترصدها المشتبه فيه الذي تم اعتقاله بعد أسبوع من الواقعة على يد الدرك الملكي، ليقوم بإرتكاب فعلته المشينة، والتي أكدتها شهادة طبية قدمت للضحية.