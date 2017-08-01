هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان ﻿

لمواجهة الإقبال الكثيف على وسائل النقل العمومي في أيام العيد الأضحى، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تستعد إدارة محطة أولاد زيان بالبيضاء لمنح 1300 رخصة استثنائية لنقل المسافرين، وذالك لسد الخصاص في

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لمواجهة الإقبال الكثيف على وسائل النقل العمومي في أيام العيد الأضحى، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تستعد إدارة محطة أولاد زيان بالبيضاء لمنح 1300 رخصة استثنائية لنقل المسافرين، وذالك لسد الخصاص في الحافلات.

وأفاد بلاغ لإدارة محطة أولاد زيان، أنه تقرر أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لتنظيم عملية تدفق المسافرين والحافلات من وإلى فضاء المحطة الطرقية أولاد زيان، فضلا عن محاربة ظاهرة الوسطاء (الكورتية)، التي تساهم في كثير من الحالات في خلق بعض المشاكل للمسافرين.

وأشار المصدر ذاته أنه تم منح مختلف الشركات 1425 رخصة استثنائية لنقل الركاب لمناسبة عيد الأضحى خلال السنة الماضية، كما تم منح 1500 رخصة سنة 2015، والعدد نفسه من الرخص برسم 2014، وكذلك الشأن بالنسبة إلى 2013، في الوقت الذي بلغ عدد هذه الرخص 2011 ما مجموعه 1700 رخصة، ومنح 1448 رخصة في 2010.