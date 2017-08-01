 هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقال مغتصب الفتاة المعاقة بتارودانت وإيداعه السجن | مجتمع

اعتقال مغتصب ''الفتاة المعاقة'' بتارودانت وإيداعه السجن

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان | مجتمع

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان

مروع.. انقلاب سيارة في مدخل مدينة أزيلال وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مروع.. انقلاب سيارة في مدخل مدينة أزيلال وها أشنو وقع

أحجام يغادر الفايسبوك..وها علاش | ثقافة و فنون

أحجام يغادر الفايسبوك..وها علاش

مضاربة خايبة تنتهي بجريمة قتل مروعة + تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

مضاربة خايبة تنتهي بجريمة قتل مروعة + تفاصيل خطيرة

مشاو فيها.. فرنسا تطرد ثلاث شبان مغاربة وها علاش | دولي

مشاو فيها.. فرنسا تطرد ثلاث شبان مغاربة وها علاش

خطير وبالفيديو.. مهاجرين غير شرعيين يهجمون على رجل ومرتو وسط الطريق فكازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. مهاجرين غير شرعيين يهجمون على رجل ومرتو وسط الطريق فكازا وها أشنو وقع

بعد ضحية الطوبيس..مرة أخرى.. هتك عرض قاصر في كازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بعد ضحية الطوبيس..مرة أخرى.. هتك عرض قاصر في كازا وها شنو وقع

مثير.. الجن في قبضة بوليس سلا ..شوفوا شنو لقاو عندو | مجتمع

مثير.. ''الجن'' في قبضة بوليس سلا ..شوفوا شنو لقاو عندو

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 03:15 هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان | مجتمع
هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان
لمواجهة الإقبال الكثيف على وسائل النقل العمومي في أيام العيد الأضحى، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تستعد إدارة محطة أولاد زيان بالبيضاء لمنح 1300 رخصة استثنائية لنقل المسافرين، وذالك لسد الخصاص في

شوف تيفي

لمواجهة الإقبال الكثيف على وسائل النقل العمومي في أيام العيد الأضحى، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تستعد إدارة محطة أولاد زيان بالبيضاء لمنح 1300 رخصة استثنائية لنقل المسافرين، وذالك لسد الخصاص في الحافلات.

وأفاد بلاغ لإدارة محطة أولاد زيان، أنه تقرر أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لتنظيم عملية تدفق المسافرين والحافلات من وإلى فضاء المحطة الطرقية أولاد زيان، فضلا عن محاربة ظاهرة الوسطاء (الكورتية)، التي تساهم في كثير من الحالات في خلق بعض المشاكل للمسافرين.

وأشار المصدر ذاته أنه تم منح مختلف الشركات 1425 رخصة استثنائية لنقل الركاب لمناسبة عيد الأضحى خلال السنة الماضية، كما تم منح 1500 رخصة سنة 2015، والعدد نفسه من الرخص برسم 2014، وكذلك الشأن بالنسبة إلى 2013، في الوقت الذي بلغ عدد هذه الرخص 2011 ما مجموعه 1700 رخصة، ومنح 1448 رخصة في 2010.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بلاغ محطة مسافرين حافلات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اعتقال مغتصب الفتاة المعاقة بتارودانت وإيداعه السجن | مجتمع

اعتقال مغتصب ''الفتاة المعاقة'' بتارودانت وإيداعه السجن

مثير.. الجن في قبضة بوليس سلا ..شوفوا شنو لقاو عندو | مجتمع

مثير.. ''الجن'' في قبضة بوليس سلا ..شوفوا شنو لقاو عندو

مثير..المخرج محمود فريتس يختار الشرطة لمواجهة أشهر مثلي الملقب بـ أدومة وها أشنو غادي يدير | مجتمع

مثير..المخرج محمود فريتس يختار الشرطة لمواجهة أشهر مثلي الملقب بـ ''أدومة'' وها أشنو غادي يدير

عااجل.. حملة أمنية موسعة في مدينة القنيطرة وها أشنو واقع | مجتمع

عااجل.. حملة أمنية موسعة في مدينة القنيطرة وها أشنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رغم قرار المنع...كراجات بيع الأكباش قي قلب الأحياء السكنية...وهذا رد المواطنين | بــووز
منذ 11 دقيقة

رغم قرار المنع...كراجات بيع الأكباش قي قلب الأحياء السكنية...وهذا رد المواطنين

بالفيديو...هذه أثمان الأكباش على بعد أقل من أسبوع على العيد | بــووز

بالفيديو...هذه أثمان الأكباش على بعد أقل من أسبوع على العيد

قبل عيد الأضحى..أم تبكي من حرقة المرض..كاندير الدياليز و معنديس باش نشري الحولي..للمساعدة | بــووز

قبل عيد الأضحى..أم تبكي من حرقة المرض..كاندير الدياليز و معنديس باش نشري الحولي..للمساعدة

الحصاد اليومي: بالفيديو ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق‎‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: بالفيديو ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق‎‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اعتقال مغتصب الفتاة المعاقة بتارودانت وإيداعه السجن | مجتمع
منذ 18 دقيقة

اعتقال مغتصب ''الفتاة المعاقة'' بتارودانت وإيداعه السجن

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان | مجتمع

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان

مروع.. انقلاب سيارة في مدخل مدينة أزيلال وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مروع.. انقلاب سيارة في مدخل مدينة أزيلال وها أشنو وقع

أحجام يغادر الفايسبوك..وها علاش | ثقافة و فنون

أحجام يغادر الفايسبوك..وها علاش

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.