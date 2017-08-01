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بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 02:55 أحجام يغادر الفايسبوك..وها علاش | ثقافة و فنون
أحجام يغادر الفايسبوك..وها علاش
قرر الفنان والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية ياسين أحجام إغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك''، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم

''شوف تيفي''

قرر الفنان والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية ياسين أحجام إغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك''، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم السبت والأحد.

وأوضحت اليومة أن أحجام برر خطوته المؤقتة برغبته في أن يخلد للراحة من أجل التركيز، وإعادة اكتشاف الحياة في تفاصيلها المدهشة، وكأن وجوده به يمنعه من تحقيق هذا الأمر.

وقال أحجام حسب اليومية ''لم يعد في هذا العالم الافتراضي الأزرق ما يجدب لا إنسانيا ولا فكريا إلى حين العودة من أجل التواصل مع الضروري لكم مودتي وتحياتي الصادقة''.

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المغرب شوف تيفي حزب العدالة والتنمية ياسين أحجام

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