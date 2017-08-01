مضاربة خايبة تنتهي بجريمة قتل مروعة + تفاصيل خطيرة ﻿

لقي شاب في عقده الثاني مصرعه متأثرا بجروحه، إثر تلقيه طعنات سكين وجهها له أحد جيرانه، ليلة أمس الخميس، لم تترك له فرصة للنجاة بحي ''بنديبان'' بطنجة.

شوف تيفي

لقي شاب في عقده الثاني مصرعه متأثرا بجروحه، إثر تلقيه طعنات سكين وجهها له أحد جيرانه، ليلة أمس الخميس، لم تترك له فرصة للنجاة بحي ''بنديبان'' بطنجة.

وحسب مصادر محلية فقد أدى شجار عنيف بين الضحية البالغ من العمر قيد حياته 24 سنة والجاني، إلى وفاة الشاب بعد تلقيه طعنات قاتلة على مستوى الصدر بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وأوضح نفس المصدر أن فرقة تابعة للشرطة القضائية توجهت على الفور إلى مسرح الجريمة، لتجد الضحية وقد فارق الحياة، فيما حضرت عناصر الوقاية المدنية، وعملت على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى ''دوق دي طوفار'' بالمدينة.

إثر ذلك، وبعد تحريات قامت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية، تمكنت من إيقاف مرتكب الجريمة، واقتادته إلى مقر الشرطة للبحث معه في ملابسات هذه الجريمة، لتقديمه إلى العدالة.