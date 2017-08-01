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مشاو فيها.. فرنسا تطرد ثلاث شبان مغاربة وها علاش

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 02:47 مشاو فيها.. فرنسا تطرد ثلاث شبان مغاربة وها علاش | دولي
مشاو فيها.. فرنسا تطرد ثلاث شبان مغاربة وها علاش
طردت فرنسا ثلاث مواطنين مغاربة من أراضيها اتهمتهم باعتناق الفكر المتشدد، وأنهم يشكلون خطرا على أمنها القومي، حسبما أفادت وكالة ''رويترز'' اليوم الجمعة.

شوف تيفي

طردت فرنسا ثلاث مواطنين مغاربة من أراضيها اتهمتهم باعتناق الفكر المتشدد، وأنهم يشكلون خطرا على أمنها القومي، حسبما أفادت وكالة ''رويترز'' اليوم الجمعة.

وكشفت مصادر فرنسية بأن اثنين منهم شقيقان ومن أسرة كبيرة تميل إلى التشدد، مشيرة إلى أن شقيقين آخرين من هذه الأسرة يوجدان حاليا في ''منطقة قرب الحدود العراقية السورية''، واعتقل أخ لهما في عام 2015 في تركيا عند محاولته التوجه إلى سوريا.

وأكدت نفس المصادر أن أخ سادس للأشقاء الخمسة حكم عليه لمدة 5 سنوات من السجن لمحاولته السفر إلى سوريا.

يشار إلى أن فرنسا منذ فرض حالة الطوارئ فيها في نوفمبر 2015 طردت 51 شخصا متهمين باعتناق أفكار متشددة.

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فرنسا طرد مغاربة مواطنين

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