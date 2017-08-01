خطير وبالفيديو.. مهاجرين غير شرعيين يهجمون على رجل ومرتو وسط الطريق فكازا وها أشنو وقع ﻿

كشف فيديو حديث صوره أحد المواطنين، لأفارقة من جنوب الصحراء يهجمون على رجل وزوجته كانا على متن سيارتهم، وسط أحد الشوارع الكبرى في الدار البيضاء.

شوف تيفي

كشف فيديو حديث صوره أحد المواطنين، لأفارقة من جنوب الصحراء يهجمون على رجل وزوجته كانا على متن سيارتهم، وسط أحد الشوارع الكبرى في الدار البيضاء.

وظهر من خلال الفيديو أن المواطنين الأفارقة الذي يوجدون داخل التراب المغربي بطريقة غير شرعية دخلوا في نقاش حاد مع الرجل وزوجته، لا يعرف لحدود اللحظة سببه، لكن الغالب الأمر يتعلق بالمال الذي يظل هؤلاء يتسولونه وسط شوارع كازا.

إلى ذلك يعرف شارع أولاد الزيان في هذه الأثناء اكتظاظا بمجموعة من المهاجرين ، الذي يقفون أمام الإشارات الضوئية لطلب المال من أصحاب السيارات، مما يستدعي تدخلا عاجلا للسلطات وإيجاد حل لهؤلاء المهاجرين، الذين يتخذون من أحد الملاعب الرياضية أمام محطة أولاد الزيان مكانا للمبيت كل ليلة.