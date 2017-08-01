 خطير وبالفيديو.. مهاجرين غير شرعيين يهجمون على رجل ومرتو وسط الطريق فكازا وها أشنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقال مغتصب الفتاة المعاقة بتارودانت وإيداعه السجن | مجتمع

اعتقال مغتصب ''الفتاة المعاقة'' بتارودانت وإيداعه السجن

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان | مجتمع

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان

مروع.. انقلاب سيارة في مدخل مدينة أزيلال وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مروع.. انقلاب سيارة في مدخل مدينة أزيلال وها أشنو وقع

أحجام يغادر الفايسبوك..وها علاش | ثقافة و فنون

أحجام يغادر الفايسبوك..وها علاش

مضاربة خايبة تنتهي بجريمة قتل مروعة + تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

مضاربة خايبة تنتهي بجريمة قتل مروعة + تفاصيل خطيرة

مشاو فيها.. فرنسا تطرد ثلاث شبان مغاربة وها علاش | دولي

مشاو فيها.. فرنسا تطرد ثلاث شبان مغاربة وها علاش

خطير وبالفيديو.. مهاجرين غير شرعيين يهجمون على رجل ومرتو وسط الطريق فكازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. مهاجرين غير شرعيين يهجمون على رجل ومرتو وسط الطريق فكازا وها أشنو وقع

بعد ضحية الطوبيس..مرة أخرى.. هتك عرض قاصر في كازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بعد ضحية الطوبيس..مرة أخرى.. هتك عرض قاصر في كازا وها شنو وقع

مثير.. الجن في قبضة بوليس سلا ..شوفوا شنو لقاو عندو | مجتمع

مثير.. ''الجن'' في قبضة بوليس سلا ..شوفوا شنو لقاو عندو

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

خطير وبالفيديو.. مهاجرين غير شرعيين يهجمون على رجل ومرتو وسط الطريق فكازا وها أشنو وقع

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 02:31 خطير وبالفيديو.. مهاجرين غير شرعيين يهجمون على رجل ومرتو وسط الطريق فكازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. مهاجرين غير شرعيين يهجمون على رجل ومرتو وسط الطريق فكازا وها أشنو وقع
كشف فيديو حديث صوره أحد المواطنين، لأفارقة من جنوب الصحراء يهجمون على رجل وزوجته كانا على متن سيارتهم، وسط أحد الشوارع الكبرى في الدار البيضاء.

شوف تيفي

كشف فيديو حديث صوره أحد المواطنين، لأفارقة من جنوب الصحراء يهجمون على رجل وزوجته كانا على متن سيارتهم، وسط أحد الشوارع الكبرى في الدار البيضاء.

وظهر من خلال الفيديو أن المواطنين الأفارقة الذي يوجدون داخل التراب المغربي بطريقة غير شرعية دخلوا في نقاش حاد مع الرجل وزوجته، لا يعرف لحدود اللحظة سببه، لكن الغالب الأمر يتعلق بالمال الذي يظل هؤلاء يتسولونه وسط شوارع كازا.

إلى ذلك يعرف شارع أولاد الزيان في هذه الأثناء اكتظاظا بمجموعة من المهاجرين ، الذي يقفون أمام الإشارات الضوئية لطلب المال من أصحاب السيارات، مما يستدعي تدخلا عاجلا للسلطات وإيجاد حل لهؤلاء المهاجرين، الذين يتخذون من أحد الملاعب الرياضية أمام محطة أولاد الزيان مكانا للمبيت كل ليلة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أفارقة فيديو شوارع كازا أولاد الزيان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مروع.. انقلاب سيارة في مدخل مدينة أزيلال وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مروع.. انقلاب سيارة في مدخل مدينة أزيلال وها أشنو وقع

مضاربة خايبة تنتهي بجريمة قتل مروعة + تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

مضاربة خايبة تنتهي بجريمة قتل مروعة + تفاصيل خطيرة

بعد ضحية الطوبيس..مرة أخرى.. هتك عرض قاصر في كازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بعد ضحية الطوبيس..مرة أخرى.. هتك عرض قاصر في كازا وها شنو وقع

مؤلم.. العثور على جثة شابة فوق سطح بحيرة ببركان وها كيفاش | حوادث و حقوق

مؤلم.. العثور على جثة شابة فوق سطح بحيرة ببركان وها كيفاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رغم قرار المنع...كراجات بيع الأكباش قي قلب الأحياء السكنية...وهذا رد المواطنين | بــووز
منذ 16 دقيقة

رغم قرار المنع...كراجات بيع الأكباش قي قلب الأحياء السكنية...وهذا رد المواطنين

بالفيديو...هذه أثمان الأكباش على بعد أقل من أسبوع على العيد | بــووز

بالفيديو...هذه أثمان الأكباش على بعد أقل من أسبوع على العيد

قبل عيد الأضحى..أم تبكي من حرقة المرض..كاندير الدياليز و معنديس باش نشري الحولي..للمساعدة | بــووز

قبل عيد الأضحى..أم تبكي من حرقة المرض..كاندير الدياليز و معنديس باش نشري الحولي..للمساعدة

الحصاد اليومي: بالفيديو ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق‎‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: بالفيديو ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق‎‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اعتقال مغتصب الفتاة المعاقة بتارودانت وإيداعه السجن | مجتمع
منذ 23 دقيقة

اعتقال مغتصب ''الفتاة المعاقة'' بتارودانت وإيداعه السجن

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان | مجتمع

هام للمسافرين في أيام العيد.. شوفوا أشنو غادي دير إدارة محطة أولاد الزيان

مروع.. انقلاب سيارة في مدخل مدينة أزيلال وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مروع.. انقلاب سيارة في مدخل مدينة أزيلال وها أشنو وقع

أحجام يغادر الفايسبوك..وها علاش | ثقافة و فنون

أحجام يغادر الفايسبوك..وها علاش

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.