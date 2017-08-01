بعد ضحية الطوبيس..مرة أخرى.. هتك عرض قاصر في كازا وها شنو وقع ﻿

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها.

شوف تيفي

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها.

وكانت دائرة الشرطة التي تشرف على الديمومة قد توصلت مساء أمس الخميس بشكاية تتعلق بهتك عرض طفلة قاصرة تبلغ من العمر 11 سنة، من قبل شخص يسكن بجوار عائلتها، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف المشتبه فيه في غضون ساعات قليلة من تسجيل الشكاية، حيث تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وفي السياق ذاته، نفى مصدر أمني الإشاعات والمزاعم التي نشرها موقع إخباري محلي بالدار البيضاء، والذي ادعى فيها أن أشخاصا احتشدوا بمحيط الدائرة الأمنية التي باشرت إجراءات تلقي شكاية العائلة، موضحا بأن فعالية وسرعة تدخل مصالح الأمن مكنت من تحديد مكان تواجد المشتكى به وإيقافه في أقل من ثلاث ساعات من التبليغ، عن هذا الفعل الإجرامي، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى أسرة الضحية.