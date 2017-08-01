مثير..المخرج محمود فريتس يختار الشرطة لمواجهة أشهر مثلي الملقب بـ ''أدومة'' وها أشنو غادي يدير ﻿

في خضم الصراع الذي يدور بين المخرج المغربي المعروف محمود فريتس وأشهر مثلي في المغرب آدم لحلو أو ''أدومة'' كما يحلو أن ينادي نفسه، ختم المخرج الضجة والتجأ إلى المصالح الأمنية.

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في خضم الصراع الذي يدور بين المخرج المغربي المعروف محمود فريتس وأشهر مثلي في المغرب آدم لحلو أو ''أدومة'' كما يحلو أن ينادي نفسه، ختم المخرج الضجة والتجأ إلى المصالح الأمنية.

وقال فريتس في تدوينة على صفحته الفايسبوكية عنونها بـ''آخر كلام''، ''آخر كلام ..سأتقدم رسميا إلى السلطات الأمنية وبالضبط إلى الشرطة الإلكترونية لتقوم بجميع التحريات لإثبات من منا زور المحادثة التي تروج على الفيسبوك''.

وأضاف ''أما فيما يخص الشخص الذي اتهمتني الصحافة بتشجيع الشباب على اغتصابه هو شخصية افتراضية فيسبوكية تدعى الدوما أو آدم لحلو فليتقدم المدعو الدوما إلى الشرطة وليضع شكايته ولا ينسى حمل بطاقته الوطنية والتي تحمل اسم الدوما أو آدم لحلو..''.