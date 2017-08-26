خطير وبالصورة..حضيو راسكم..عصابة راكبة مرسيديس (طاكسي) كايكريسيو الناس في الصخيرات + تفاصيل مثيرة ﻿

عمدت عصابة مكونة من ثلاثة عناصر إلى استعمال سيارة مرسيديس تشبه سيارات الأجرة الكبيرة الخاصة بالمنطقة للإيقاع بضحاياها من ساكنة الصخيرات أو خارحها ، والقيام بعمليات كريساج بواسطة السكاكين.

شوف تيفي

عمدت عصابة مكونة من ثلاثة عناصر إلى استعمال سيارة مرسيديس تشبه سيارات الأجرة الكبيرة الخاصة بالمنطقة للإيقاع بضحاياها من ساكنة الصخيرات أو خارحها ، والقيام بعمليات كريساج بواسطة السكاكين.

وفي هذا السياق تعرض مواطن يقطن بنفس المدينة لعملية اعتداء بالأسلحة البيضاء، حيث كان ينتظر سيارة الأجرة بجانب الطريق، فوقفت السيارة معتقدا أنها سيارة الأجرة، وسرعان ما تنبه للعصابة ففتح الباب للفرار، غير أن العصابة قامت بشرملته على مستوى الظهر مما تسبب له في إصابات خطيرة.

وفي الوقت ذاته تجمعت الساكنة، على سيارة العصابة الذين فروا تاركينها بمكان الحادث .