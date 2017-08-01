 سابقة..دار الإفتاء المصرية تجيز للمرأة السفر للحج والعمرة دون محرم وهذه هي التفاصيل ﻿
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سابقة..دار الإفتاء المصرية تجيز للمرأة السفر للحج والعمرة دون محرم وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 00:29 سابقة..دار الإفتاء المصرية تجيز للمرأة السفر للحج والعمرة دون محرم وهذه هي التفاصيل | دولي
سابقة..دار الإفتاء المصرية تجيز للمرأة السفر للحج والعمرة دون محرم وهذه هي التفاصيل
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع ''فايسبوك''، الإجابة على سؤال ''هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم في صحبة آمنة''، ضمن سلسلة فتاوى الحج والعمرة.

شوف تيفي

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع ''فايسبوك''، الإجابة على سؤال ''هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم في صحبة آمنة''، ضمن سلسلة فتاوى الحج والعمرة.

ونشر موقع الداعية المصري عمرو خالد الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء، والتي جاء فيها إنه يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة، ما دام الأمن متحققًا في سفرها وإقامتها وعودتها، وفقا لما أجمع عليه جمهور الفقهاء، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: ''فو الذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ'' رواه أحمد.

وأشارت الإفتاء إلى أن أمهات المؤمنين خرجن للحج في عهد عمر مع عثمان بن عفان، ولم يكن معهن محرم.

 

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فتوى مصر حج عمرة عمروخالد

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