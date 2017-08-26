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هادشي بزاف.. متزوج يتسلل لبيت جارته من أجل اغتصابها وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 00:24 هادشي بزاف.. متزوج يتسلل لبيت جارته من أجل اغتصابها وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
هادشي بزاف.. متزوج يتسلل لبيت جارته من أجل اغتصابها وها أشنو وقع ليه
اهتزت الشماعية مساء أول أمس الخميس على وقع خبر مثير وصادم، لرجل متزوج وأب لأربعة أبناء تم إلقاء القبض عليه، بعدما اقتحم منزل جارته ليلا من أجل ممارسة الجنس عليها بالعنف.

شوف تيفي

اهتزت الشماعية مساء أول أمس الخميس على وقع خبر مثير وصادم، لرجل متزوج وأب لأربعة أبناء تم إلقاء القبض عليه، بعدما اقتحم منزل جارته ليلا من أجل ممارسة الجنس عليها بالعنف.

مصادر محلية كشفت أن الضحية تقدمت بشكاية في الموضوع لدى المركز القضائي بالشماعية تفيد من خلالها أن جارها قام باقتحام منزلها ليلا وعنفها لإرغامها على الانصياع إلى أوامره في محاولة منه لاغتصابها، حيث تقطن المشتكية رفقة أطفالها، في حين زوجها يشتغل بمدينة الدار البيضاء.

هذا وقد تم فتح تحقيق مع الموقوف، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة للتحقيق معه حول المنسوب إليه.

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اغتصاب الشماعية شكاية أمن اعتقال

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