هذه هي جنسية منفذ عملية بروكسيل وهذا ما قاله قبل تنفيذه لعمله الإرهابي ﻿

أشارت وكالة رويترز للأنباء أن منفذ العملية الإرهابية ببروكسيل ليلة يومه الجمعة من أصول صومالية يبلغ من العمر 30 عاما وكان يصرخ الله أكبر قبل هجومه على الدورية العسكرية بالعاصمة البلجيكية بواسطة

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أشارت وكالة رويترز للأنباء أن منفذ العملية الإرهابية ببروكسيل ليلة يومه الجمعة من أصول صومالية يبلغ من العمر 30 عاما وكان يصرخ الله أكبر قبل هجومه على الدورية العسكرية بالعاصمة البلجيكية بواسطة سيف.

من جهتها قالت النيابة العامة، "نعتقد أن الحديث يدور عن هجوم إرهابي". مضيفة، "أن المهاجم الذي فتحت الشرطة النيران ضده ونقل إلى المستشفى بحالة حرجة توفي متأثرا بجراحه ».

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الإرهابي أسفر عن إصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة وأصيب المعتدي بنيران العسكريين، وتم نقله إلى المستشفى، وهو بحالة خطيرة.