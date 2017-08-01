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صادم..إماراتي هدد زوجتو المغربية بالسلاح الأبيض وبزز عليها توقع شيكات فيهم اكثر من مليار سنتيم وتشدات في الحبس بمراكش+فيديو

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 22:06 صادم..إماراتي هدد زوجتو المغربية بالسلاح الأبيض وبزز عليها توقع شيكات فيهم اكثر من مليار سنتيم وتشدات في الحبس بمراكش+فيديو | حوادث و حقوق
صادم..إماراتي هدد زوجتو المغربية بالسلاح الأبيض وبزز عليها توقع شيكات فيهم اكثر من مليار سنتيم وتشدات في الحبس بمراكش+فيديو
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم ومؤلم، ظهرت خلاله طفلة وهي تكشف عن تورط والدها الإماراتي في سجن والدتها المغربية بعد إرغامه إياها تحت التهديد بالسلاح الأبيض

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم ومؤلم، ظهرت خلاله طفلة وهي تكشف عن تورط والدها الإماراتي في سجن والدتها المغربية بعد إرغامه إياها تحت التهديد بالسلاح الأبيض بتوقيع شيكات تصل قيمتها لأكثر من مليار سنتيم.

وأوضحت الطفلة البالغة من العمر 14 سنة، في هذا الفيديو أن والدها أدخل والدتها السجن، بعدما أرغمها على توقيع "شيك على بياض" بالقوة تحت التهديد، مشيرة إلى أن والدها تقدم بهذا الشيك للشرطة ليتم إيقاف والدتها التي قضت المحكمة بسجنها لمدة 4 سنوات سجنا نافذا بسجن بولمهارز بمراكش، وغرامة مالية قدرها 420 مليون سنتيم.

وإلى جانب الطفلة، ظهرت سيدتان، كشفتا أن صديقتهم سُجنت ظلما بسبب زوجها الإماراتي، مستنجدتان بالملك محمد السادس إنصافها حتى تستطيع العودة لأحضان أطفالها.

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المغرب شوف تيفي مليار سنتيم الشيك مراكش الإماراتي

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