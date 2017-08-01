فضيحة.. قبل عيد الأضحى: توابل في الأسواق المغربية مغشوشة وبيريمي..وهاكيفاش كيديرو ليها+تفاصيل صادمة ﻿

كشف العديد من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن سيدة، قامت بمراسلة مقدم برنامج في الإذاعة الوطنية، وكشفت له عن الغش والخداع الواقع في شركتهم المتخصصة في التمور والتوابل والفواكه

"شوف تيفي"



كشف العديد من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن سيدة، قامت بمراسلة مقدم برنامج في الإذاعة الوطنية، وكشفت له عن الغش والخداع الواقع في شركتهم المتخصصة في التمور والتوابل والفواكه الجافة.

وأوضح النشطاء أن هذه السيدة، أشارت إلى أن عدد من أنواع التمور التي يتم ترويجها في الأسواق فاسدة ومنتهية الصلاحية،وتخضع لإعادة التجديد، عبر طريقة خاصة، وتتمثل في القيام بوضعها في البخار ودهنها بمادة ما قبل وضعها في الصناديق، مشيرة إلى أن فاكهة "اللوز" الجافة مثلا يتم خلطها بـ "اللوز الحار"، وأما "الإبزار" فيخلط مع مواد حارة للحصول على كمية كبيرة، بالإضافة الى بقية التوابل، كالتحميرة وسكينجبير .

وأكدت السيدة، أن أغلب التجار والمزودين يقومون بهذه الأفعال لأن السوق يتطلب ذلك لتفادي الخسارة، مؤكدة بأن عدد من المغاربة "واكلين غير الأمراض والسموم".