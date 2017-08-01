خطير.. بوليسي دار كسيدة مميتة ومعندوش التأمين بفاس... ومديرية الحموشي تدخل على الخط . ﻿

فتحت مصلحة حوادث السير بولاية أمن فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل ضمن المجموعة المتنقلة بمدينة فاس، وذلك لارتكابه حادثة سير مميتة مع انعدام

"شوف تيفي"+"و م ع"

فتحت مصلحة حوادث السير بولاية أمن فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل ضمن المجموعة المتنقلة بمدينة فاس، وذلك لارتكابه حادثة سير مميتة مع انعدام شهادة التأمين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المخالف تسبب في ارتكاب حادثة سير بواسطة سيارة خاصة غير مؤمن عليها، حيث اصطدم بدراجة نارية كان على متنها شخصان أصيبا بجروح بليغة، قبل أن يتوفى أحدهما بسبب مضاعفات الإصابة بعد نقله إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع الشرطي المتسبب في الحادثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة.