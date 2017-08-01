صادم..حجاج مغاربة تكرفسو في السعودية..وها شنو وقع ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من مواطنة مغربية، كشفت من خلالها بأن والدتها ومجموعة من الحجاج المغاربة، عاشوا ساعات من الجحيم بمطار جدة بالسعودية أمس الخميس، بعد ضياع حقائبهم التي تم العثور عليها بعد 16

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بشكاية من مواطنة مغربية، كشفت من خلالها بأن والدتها ومجموعة من الحجاج المغاربة، عاشوا ساعات من الجحيم بمطار جدة بالسعودية أمس الخميس، بعد ضياع حقائبهم التي تم العثور عليها بعد 16 ساعة من الانتظار.

وأكدت المشتكية في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الجمعة، أن والدتها، كشفت لها أن ساعات الانتظار الطويلة تسببت في إغماء بعض الحجاج، مشيرة إلى أن جميع الحجاج من بينهم مرضى ومعاقين، احتجوا عقب رفض المسؤولين تمكينهم من حافلة تنقلهم إلى مكة المكرمة، قبل أن تتدخل بعض الجهات التي مكنتهم من التوجه إلى الفندق.

وأضافت المشتكية بأن محنة والدتها وباقي الحجاج، لم تنته عند هذا الحد، مشيرة إلى أن الفندق رفض استقبالهم ومنح البعض منهم فقط غرفا، في حين اضطر آخرون للمبيت في غرفة الاستقبال بعد أن تم منح غرفهم لحجاج قطريين.