بالفيديو و الصور..مطاردة هيتشكوكية لمشرمل خطير ملقب ''بالظاليم'' بالبيضاء والبوليسي جبد الفردي..وها شنو وقع ﻿

شهد شارع إيميل زولا يومه الجمعة، واقعة خطيرة، بطلها ''مشرمل'' خطير ملقب بـ ''الظاليم''، طاردته فرقة الصقور التابع للدائرة الأمنية 31 بالحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، بأسطح المنازل خلال محاولته الفرار

"شوف تيفي"

شهد شارع إيميل زولا يومه الجمعة، واقعة خطيرة، بطلها "مشرمل" خطير ملقب بـ "الظاليم"، طاردته فرقة الصقور التابع للدائرة الأمنية 31 بالحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، بأسطح المنازل خلال محاولته الفرار منهم عقب ارتكابهم لعميلة سرقة دراجة نارية تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية، تفاجأ أمس الخميس بالمعني بالأمر وهو يعترض سبيله ويسرق دراجته النارية وهاتفه النقال تحت التهديد بالسلاح الأبيض، موضحا أن الضحية ومباشرة بعد مشاهدته لـ "الظاليم"، أقدم على إبلاغ فرقة الصقور.

وأضاف المصدر ذاته أن رجلي أمن منتمين لفرقة الصقور، قاما بمطاردة "الظاليم" الذي حاول الفرار من خلال أسطح بعض المنازل، ما تسبب في إصابة أحد رجلي أمن على مستوى القدم، في حين قرر زميله إشهار سلاحه الوظيفي لايقاف المعني بالأمر الذي كان يحمل بين يديه سلاحا أبيضا من الحجم الكبير.

وأكد ذات المصدر إيقاف المعني بالأمر الذي اضطر إلى الاستسلام بعد إشهار رجل الأمن لسلاحه الوظيفي.