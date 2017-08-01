عاجل وهام للمتقاعدين.. هذا هو موعد صرف المعاشات بمناسبة عيد الأضحى ﻿

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة، أنه سيقوم، بمناسبة عيد الأضحى، بصرف معاشات منخرطيه برسم شهر غشت ابتداء من يوم الإثنين 28 غشت عوض فاتح شتنبر المقبل.

"شوف تيفي"

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة، أنه سيقوم، بمناسبة عيد الأضحى، بصرف معاشات منخرطيه برسم شهر غشت ابتداء من يوم الإثنين 28 غشت عوض فاتح شتنبر المقبل.

وأوضح الصندوق، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه اتخذ قراره الاستثنائي، هذه السنة، بصرف معاشات التقاعد لمنخرطيه بشكل مبكر ، وذلك انطلاقا من روح التضامن. وأضاف البلاغ أن تسبيق معاشات شهر غشت يهدف إلى تمكين المنخرطين وذويهم من قضاء العيد في أحسن الظروف والتخفيف من الأعباء المادية التي تتزامن مع هذه المناسبة.