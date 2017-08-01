 عاجل وهام للمتقاعدين.. هذا هو موعد صرف المعاشات بمناسبة عيد الأضحى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو .. نايضة في بلجيكا: مهاجمة جندي في بروكسيل | دولي

عاجل وبالفيديو .. نايضة في بلجيكا: مهاجمة جندي في بروكسيل

صادم..حجاج مغاربة تكرفسو في السعودية..وها شنو وقع | مجتمع

صادم..حجاج مغاربة تكرفسو في السعودية..وها شنو وقع

أول جرائم القتل البشعة بسبب أضاحي العيد: شيباني باع أكباش وذبحوه بتارودانت +تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

أول جرائم القتل البشعة بسبب أضاحي العيد: شيباني باع أكباش وذبحوه بتارودانت +تفاصيل صادمة

مطاردة هيتشكوكية لمشرمل خطير ملقب بالظاليم بالبيضاء والبوليسي جبد الفردي | بووز

مطاردة هيتشكوكية لمشرمل خطير ملقب "بالظاليم" بالبيضاء والبوليسي جبد الفردي

بالفيديو و الصور..مطاردة هيتشكوكية لمشرمل خطير ملقب بالظاليم بالبيضاء والبوليسي جبد الفردي..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو و الصور..مطاردة هيتشكوكية لمشرمل خطير ملقب ''بالظاليم'' بالبيضاء والبوليسي جبد الفردي..وها

عاجل وهام للمتقاعدين.. هذا هو موعد صرف المعاشات بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك

عاجل وهام للمتقاعدين.. هذا هو موعد صرف المعاشات بمناسبة عيد الأضحى

صادم وبالفيديو: لاحول ولا قوة إلا بالله... خليجين ومغربية حاطين الشراب وكيصليو | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو: ''لاحول ولا قوة إلا بالله''... خليجين ومغربية حاطين الشراب وكيصليو

بالفيديو.. شوفو شنو دار مغني شهير من بعد ما حصّل شاب كيتحرش بفتاة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. شوفو شنو دار مغني شهير من بعد ما حصّل شاب كيتحرش بفتاة

عاجل وجد مؤلم..خطاف خطف فتاة بسطات واغتاصبها وافتض بكارتها في الخلاء+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

عاجل وجد مؤلم..خطاف خطف فتاة بسطات واغتاصبها وافتض بكارتها في الخلاء+تفاصيل جد صادمة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل وهام للمتقاعدين.. هذا هو موعد صرف المعاشات بمناسبة عيد الأضحى

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 19:49 عاجل وهام للمتقاعدين.. هذا هو موعد صرف المعاشات بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك
عاجل وهام للمتقاعدين.. هذا هو موعد صرف المعاشات بمناسبة عيد الأضحى
أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة، أنه سيقوم، بمناسبة عيد الأضحى، بصرف معاشات منخرطيه برسم شهر غشت ابتداء من يوم الإثنين 28 غشت عوض فاتح شتنبر المقبل.

"شوف تيفي"

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة، أنه سيقوم، بمناسبة عيد الأضحى، بصرف معاشات منخرطيه برسم شهر غشت ابتداء من يوم الإثنين 28 غشت عوض فاتح شتنبر المقبل.

وأوضح الصندوق، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه اتخذ قراره الاستثنائي، هذه السنة، بصرف معاشات التقاعد لمنخرطيه بشكل مبكر ، وذلك انطلاقا من روح التضامن. وأضاف البلاغ أن تسبيق معاشات شهر غشت يهدف إلى تمكين المنخرطين وذويهم من قضاء العيد في أحسن الظروف والتخفيف من الأعباء المادية التي تتزامن مع هذه المناسبة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي معاشات عيد الأضحى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل و رسميا...اليابان تنتصر للوفد المغربي المعنف بالموزمبيق وتؤكد عدم دعوتها وإعترافها بالبوليساريو + فيديو | بوليتيك

عاجل و رسميا...اليابان تنتصر للوفد المغربي ''المعنف'' بالموزمبيق وتؤكد عدم دعوتها وإعترافها ''بالبوليساريو'' + فيديو

عاجل... ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق... | بوليتيك

عاجل... ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق...

مثير..أفتاتي رفض الترشح للبرلمان و يطالب بترشيح بن كيران في الإنتخابات البرلمانية الجزئية بمدينة وجدة بعد عيد الأضحى | بوليتيك

مثير..''أفتاتي'' رفض الترشح للبرلمان و يطالب بترشيح بن كيران في الإنتخابات البرلمانية الجزئية بمدينة وجدة بعد عيد الأضحى

خاص... قيادة البيجيدي ببيت بن كيران لإقناعه ترشيح أفتاتي للبرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية | بوليتيك

خاص... قيادة ''البيجيدي '' ببيت بن كيران لإقناعه ترشيح ''أفتاتي'' للبرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الشارع المغربي كاعي على احتلال أرصفة الشارع من طرف المقاهي | روبورتاج
منذ 4 ساعات

بالفيديو.. الشارع المغربي ''كاعي'' على احتلال أرصفة الشارع من طرف المقاهي

النسر تيتباع فالأسواق المغربية: شوفو كيفاش تيعيش وهاشنو تاياكل وها علاش ماتيشربش الماء وأسرار أخرى | أنا و صاحبي الحيوان

النسر تيتباع فالأسواق المغربية: شوفو كيفاش تيعيش وهاشنو تاياكل وها علاش ماتيشربش الماء وأسرار أخرى

فضيحة أخرى...خروج إعلامي قوي من سيدة مغربية تتهم برلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها...أنتج عنهما حمل وولادة | بــووز

فضيحة أخرى...خروج إعلامي قوي من سيدة مغربية تتهم برلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها...أنتج عنهما حمل وولادة

بالفيديو...الحمالة أسرار مهنة شاقة أصحابها يعيشون جحيما يوميا في غياب البديل | روبورتاج

بالفيديو...''الحمالة'' أسرار مهنة شاقة أصحابها يعيشون جحيما يوميا في غياب البديل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو .. نايضة في بلجيكا: مهاجمة جندي في بروكسيل | دولي
منذ 7 دقائق

عاجل وبالفيديو .. نايضة في بلجيكا: مهاجمة جندي في بروكسيل

صادم..حجاج مغاربة تكرفسو في السعودية..وها شنو وقع | مجتمع

صادم..حجاج مغاربة تكرفسو في السعودية..وها شنو وقع

أول جرائم القتل البشعة بسبب أضاحي العيد: شيباني باع أكباش وذبحوه بتارودانت +تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

أول جرائم القتل البشعة بسبب أضاحي العيد: شيباني باع أكباش وذبحوه بتارودانت +تفاصيل صادمة

مطاردة هيتشكوكية لمشرمل خطير ملقب بالظاليم بالبيضاء والبوليسي جبد الفردي | بووز

مطاردة هيتشكوكية لمشرمل خطير ملقب "بالظاليم" بالبيضاء والبوليسي جبد الفردي

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.