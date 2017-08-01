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عاجل وجد مؤلم..خطاف خطف فتاة بسطات واغتاصبها وافتض بكارتها في الخلاء+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 19:34 عاجل وجد مؤلم..خطاف خطف فتاة بسطات واغتاصبها وافتض بكارتها في الخلاء+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
عاجل وجد مؤلم..خطاف خطف فتاة بسطات واغتاصبها وافتض بكارتها في الخلاء+تفاصيل جد صادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها يومه الجمعة أن سائق نقل سري ''خطاف''، أقدم على اغتصاب فتاة وافتض بكارتها، بعد أن قام باختطافها إلى منطقة خلاء خارج مدينة سطات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها يومه الجمعة أن سائق نقل سري "خطاف"، أقدم على اغتصاب فتاة وافتض بكارتها، بعد أن قام باختطافها إلى منطقة خلاء خارج مدينة سطات.

وحسب مصدر حقوقي لـ "شوف تيفي" فإن الفتاة الضحية، كانت على معرفة بمغتصبها والذي يقوم بنقلها بشكل مستمر رفقة والداتها إلى مدينة سطات من أجل تلقي العلاجات بأحد المراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الفتاة الضحية، عجزت أمس بمدينة سطات في العثور على وسيلة نقل إلى الدوار الذي تقطنه، ما جعلها تطلب من "الخطاف" نقلها إلى وجهتها.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية البالغة من العمر 17 سنة، تفاجأت بـ "الخطاف" البالغ من العمر 40 سنة، وهو يقوم بتغيير مساره في اتجاه منطقة خلاء، أقدم فيها على اغتصابها وافتضاض بكارتها، قبل أن يعمد إلى إعادتها لمدينة سطات.

وأشار ذات المصدر أن الضحية، توجهت إلى خالتها التي تعمل بمستشفى الحسن الثاني وهي في حالة نفسية وصدمة كبيرة، ليتم وضعها بنفس المستشفى حتى تتلقى العلاجات الضرورية بينما تكفلت أسرتها بوضع شكاية لدى المصالح الأمنية.

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المغرب شوف تيفي مدينة سطات الضحية افتضاض بكارة الخطاف

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