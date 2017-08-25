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شهادة قوية للناقد السينمائي أحمد سيجلماسي في حق الممثلة القديرة فاطمة وشاي

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 19:06 شهادة قوية للناقد السينمائي أحمد سيجلماسي في حق الممثلة القديرة فاطمة وشاي | ثقافة و فنون
شهادة قوية للناقد السينمائي أحمد سيجلماسي في حق الممثلة القديرة فاطمة وشاي
قدم الناقد السينمائي المغربي أحمد سيجلماسي شهادته في حق الفنانة المغربية فاطمة وشاي خلال حفل تكريمها ليلة امس بمدينة افران التي انطلقت بها فعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصيرأزرو/افران.

شوف تيفي: ميم شين

قدم الناقد السينمائي المغربي أحمد سيجلماسي شهادته في حق الفنانة المغربية فاطمة وشاي خلال حفل تكريمها ليلة امس بمدينة افران التي انطلقت بها فعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصيرأزرو/افران.

وقال في مستهل حديثه عن تجربتها الفنية : "من الصعب اختزال مسار فنانة مغربية كبيرة من حجم الاستاذة فاطمة وشاي، التي عشقت فن التمثيل منذ أن كانت فتاة صغيرة، وكانت تحلم ان تصبح ممثلة وهي طفلة ".

وحول أعمالها والأدوار التي قامت بها أوضح : " يمكن القول ان الفنانة الكبيرة فاطمة وشاي شاركت فيما يفوق 200 عمل بين مسرحيات وأعمال تلفزيونية وأفلام سينمائية ، وشخصت أدوارا متعددة ، منها أدوار المرأة المغلوبة على أمرها و الزوجة المتسلطة ".

وعن طريقة تعاملها مع الاعمال الفنية وقدراتها الابداعية قال "فاطمة وشاي من خصائصها أنها ممثلة لها حضور قوي على الركح بالنسبة للمسرح و أمام كاميرا السينما والتلفزيون، وهي ممثلة تلقائية وصادقة وعميقة وتحاول عندما يعرض عليها دور من الادوار ان تبحث وتجتهد وتحتكم للناس داخل المجتمع من أجل أن يكون تشخيصها لهذا الدور واقعيا وتلقائيا"

وختم الناقد احمد سيجلماسي شهادته بقوله :" في المغرب لنا العديد من الممثلات والممثلين ولكن جزء منه قليل هو الذي يشعرك وأنت تشاهده في عمل ما سينمائي أو مسرحي أنه لا يشخص".

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شوف تيفي مهرجان الارز العالمي الفيلم القصير احمد سيجلماسي فاطمة وشاي

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