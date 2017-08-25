عاجل وبالصورة.. الموت يفجع أشهر ممثلة عربية ﻿

فارقت الحياة نيفين علوى الشهيرة بـ''ستيلا'' والدة النجمة ليلي علوي بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة اليوم، الجمعة، من مسجد أبو بكرالصديق بمصر الجديدة بعد صلاة المغرب.

"شوف تيفي"



فارقت الحياة نيفين علوى الشهيرة بـ"ستيلا" والدة النجمة ليلي علوي بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة اليوم، الجمعة، من مسجد أبو بكرالصديق بمصر الجديدة بعد صلاة المغرب.

وحسب موقع اليوم السابع فإن الفنانة المصرية ليلى علوي تجرى إجراءات تجهيز الجثمان لدفنه بمقابر العائلة، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد العزاء.

وأشار الموقع المصري أن الوضع الصحى لوالدة ليلى علوى تدهور بشكل كبير بسبب معاناتها من ضعف فى عضلة القلب، وهو ما أدى إلى تدهور فى بعض وظائف الجسم، ودفعها لدخول غرفة العناية المركزة، حتى وفاتها.