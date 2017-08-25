 عاجل وبالصورة.. الموت يفجع أشهر ممثلة عربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالفيديو: لاحول ولا قوة إلا بالله... خليجين ومغربية حاطين الشراب وكيصليو | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو: ''لاحول ولا قوة إلا بالله''... خليجين ومغربية حاطين الشراب وكيصليو

بالفيديو.. شوفو شنو دار مغني شهير من بعد ما حصّل شاب كيتحرش بفتاة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. شوفو شنو دار مغني شهير من بعد ما حصّل شاب كيتحرش بفتاة

عاجل وجد مؤلم..خطاف خطف فتاة بسطات واغتاصبها وافتض بكارتها في الخلاء+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

عاجل وجد مؤلم..خطاف خطف فتاة بسطات واغتاصبها وافتض بكارتها في الخلاء+تفاصيل جد صادمة

هل تعلم أن فيتامين دي أثناء الحمل يحمي الجنين من الربو؟ | بووز

هل تعلم أن فيتامين ''دي'' أثناء الحمل يحمي الجنين من الربو؟

شهادة قوية للناقد السينمائي أحمد سيجلماسي في حق الممثلة القديرة فاطمة وشاي | ثقافة و فنون

شهادة قوية للناقد السينمائي أحمد سيجلماسي في حق الممثلة القديرة فاطمة وشاي

عاجل وبالصورة.. الموت يفجع أشهر ممثلة عربية | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. الموت يفجع أشهر ممثلة عربية

مؤلم وبالصورة.. هذه هي الفتاة اللي عرفها صاحبها حاملة منو في وجدة وقتلها ولاحها في البير | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. هذه هي الفتاة اللي عرفها صاحبها حاملة منو في وجدة وقتلها ولاحها في البير

خمس سنوات سجنا لمالك مجموعة سامسونغ بسبب الفساد والرشوة بكوريا الجنوبية | دولي

خمس سنوات سجنا لمالك مجموعة ''سامسونغ'' بسبب الفساد والرشوة بكوريا الجنوبية

حصري: بعد كازا نيكرا و الزيرو... أنس الباز في تجربة جديدة رفقة لخماري في فيلم بعنوان بورن آوت قد يخلق جدلا واسعا | ثقافة و فنون

حصري: بعد كازا نيكرا و الزيرو... أنس الباز في تجربة جديدة رفقة لخماري في فيلم بعنوان ''بورن آوت'' قد

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل وبالصورة.. الموت يفجع أشهر ممثلة عربية

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 18:35 عاجل وبالصورة.. الموت يفجع أشهر ممثلة عربية | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة.. الموت يفجع أشهر ممثلة عربية
فارقت الحياة نيفين علوى الشهيرة بـ''ستيلا'' والدة النجمة ليلي علوي بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة اليوم، الجمعة، من مسجد أبو بكرالصديق بمصر الجديدة بعد صلاة المغرب.

"شوف تيفي"

فارقت الحياة نيفين علوى الشهيرة بـ"ستيلا" والدة النجمة ليلي علوي بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة اليوم، الجمعة، من مسجد أبو بكرالصديق بمصر الجديدة بعد صلاة المغرب.

وحسب موقع اليوم السابع فإن الفنانة المصرية ليلى علوي تجرى إجراءات تجهيز الجثمان لدفنه بمقابر العائلة، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد العزاء.

 وأشار الموقع المصري أن الوضع الصحى لوالدة ليلى علوى تدهور بشكل كبير بسبب معاناتها من ضعف فى عضلة القلب، وهو ما أدى إلى تدهور فى بعض وظائف الجسم، ودفعها لدخول غرفة العناية المركزة، حتى وفاتها.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مسجد أبو بكر الصديق مصر الجديدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. شوفو شنو دار مغني شهير من بعد ما حصّل شاب كيتحرش بفتاة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. شوفو شنو دار مغني شهير من بعد ما حصّل شاب كيتحرش بفتاة

شهادة قوية للناقد السينمائي أحمد سيجلماسي في حق الممثلة القديرة فاطمة وشاي | ثقافة و فنون

شهادة قوية للناقد السينمائي أحمد سيجلماسي في حق الممثلة القديرة فاطمة وشاي

حصري: بعد كازا نيكرا و الزيرو... أنس الباز في تجربة جديدة رفقة لخماري في فيلم بعنوان بورن آوت قد يخلق جدلا واسعا | ثقافة و فنون

حصري: بعد كازا نيكرا و الزيرو... أنس الباز في تجربة جديدة رفقة لخماري في فيلم بعنوان ''بورن آوت'' قد يخلق جدلا واسعا

بالصورة.. أول رد للمغنية المغربية إيمان بعد خلعها للحجاب | ثقافة و فنون

بالصورة.. أول رد للمغنية المغربية إيمان بعد خلعها للحجاب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الشارع المغربي كاعي على احتلال أرصفة الشارع من طرف المقاهي | روبورتاج
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. الشارع المغربي ''كاعي'' على احتلال أرصفة الشارع من طرف المقاهي

النسر تيتباع فالأسواق المغربية: شوفو كيفاش تيعيش وهاشنو تاياكل وها علاش ماتيشربش الماء وأسرار أخرى | أنا و صاحبي الحيوان

النسر تيتباع فالأسواق المغربية: شوفو كيفاش تيعيش وهاشنو تاياكل وها علاش ماتيشربش الماء وأسرار أخرى

فضيحة أخرى...خروج إعلامي قوي من سيدة مغربية تتهم برلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها...أنتج عنهما حمل وولادة | بــووز

فضيحة أخرى...خروج إعلامي قوي من سيدة مغربية تتهم برلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها...أنتج عنهما حمل وولادة

بالفيديو...الحمالة أسرار مهنة شاقة أصحابها يعيشون جحيما يوميا في غياب البديل | روبورتاج

بالفيديو...''الحمالة'' أسرار مهنة شاقة أصحابها يعيشون جحيما يوميا في غياب البديل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالفيديو: لاحول ولا قوة إلا بالله... خليجين ومغربية حاطين الشراب وكيصليو | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

صادم وبالفيديو: ''لاحول ولا قوة إلا بالله''... خليجين ومغربية حاطين الشراب وكيصليو

بالفيديو.. شوفو شنو دار مغني شهير من بعد ما حصّل شاب كيتحرش بفتاة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. شوفو شنو دار مغني شهير من بعد ما حصّل شاب كيتحرش بفتاة

عاجل وجد مؤلم..خطاف خطف فتاة بسطات واغتاصبها وافتض بكارتها في الخلاء+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

عاجل وجد مؤلم..خطاف خطف فتاة بسطات واغتاصبها وافتض بكارتها في الخلاء+تفاصيل جد صادمة

هل تعلم أن فيتامين دي أثناء الحمل يحمي الجنين من الربو؟ | بووز

هل تعلم أن فيتامين ''دي'' أثناء الحمل يحمي الجنين من الربو؟

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.