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خمس سنوات سجنا لمالك مجموعة ''سامسونغ'' بسبب الفساد والرشوة بكوريا الجنوبية

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 17:50 خمس سنوات سجنا لمالك مجموعة سامسونغ بسبب الفساد والرشوة بكوريا الجنوبية | دولي
خمس سنوات سجنا لمالك مجموعة ''سامسونغ'' بسبب الفساد والرشوة بكوريا الجنوبية
قضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2017، بسجن الملياردير ''لي جيه يونغ''، وريث مجموعة سامسونغ العملاقة، 5 أعوام، بتهمة الرشوة واتهامات أخرى.

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قضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2017، بسجن الملياردير "لي جيه يونغ"، وريث مجموعة سامسونغ العملاقة، 5 أعوام، بتهمة الرشوة واتهامات أخرى.

وتتعلق هذه القضية بالفضيحة السياسية التي أدت إلى عزل رئيسة البلاد بارك غوين-هاي، حيث اتُهمت "سامسونغ" بتقديم تبرعات لمنظمات غير ربحية، تديرها تشوي سون-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة غوين-هاي، مقابل تقديم خدمات حكومية.

وأوضحت محكمة سيول أن لي جيه يونغ أُدين بتهم، من بينها: الاختلاس، والرشوة، وشهادة الزور، وإخفاء العائدات غير المشروعة، حيث أفادت المحكمة أن "لي" قدم رشاوى لرئيسة البلاد السابقة وصديقتها المقربة، مقابل تأمين الدعم الحكومي للدمج بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونغ، تمكّن "لي" من خلاله من تقوية نفوذه على المجموعة العملاقة.

ووفق قصاصات إعلامية متطابقة، فقد أصدرت محكمة سيول مذكرة اعتقال بحق "لي" الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة سامسونغ والرئيس الفعلي لها، ليكون أول مسؤول تصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهم جنائية في تاريخ الشركة.

ووجَّه فريق المدعي إلى "لي" تهمة بتقديم 43 مليار وون إلى تشوي مقابل تلقي المساعدة من قِبل الرئيسة بارك، لتوريث حق الإدارة للمجموعة بصورة سلسة، بما فيه تأييد صندوق المعاشات الوطني، للدمج بين شركتي سامسونغ سي آند تي وجيئيل للصناعات التابعتين لمجموعة سامسونغ في عام 2015.

وقد اعترفت المجموعة بتقديم الدعم المالي إلى تشوي، معللة بأن ذلك جاء تحت ضغط الرئيسة بارك، وأنها ضحية، ونفت أن يكون الدعم متعلقاً بدمج الشركتين التابعتين لها.

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