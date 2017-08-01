حصري: بعد كازا نيكرا و الزيرو... أنس الباز في تجربة جديدة رفقة لخماري في فيلم بعنوان ''بورن آوت'' قد يخلق جدلا واسعا ﻿

أكد الممثل المغربي أنس الباز، في إتصال هاتفي أجرته معه قناة ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة، أن فيلمه الجديد ''بورن آوت'' سيرى النور بالقاعات السينمائية خلال شهر أكتوبر القادم و يلعب فيه دور

شــوف تيفي: محمد بوحتة

أكد الممثل المغربي أنس الباز، في إتصال هاتفي أجرته معه قناة "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الجمعة، أن فيلمه الجديد "بورن آوت" سيرى النور بالقاعات السينمائية خلال شهر أكتوبر القادم و يلعب فيه دور البطولة.

وأضاف الباز، أن فيلم "بورن آوت" الذي تم تصويره بمدينة الدار البيضاء، يحكي الحب و على العلاقة التي يمكن أن تجمع الغني بالفقير داخل المجتمع المغربي، كما يدخل هذا العمل في إطار تكملة لمجموعة من الأعمال المثيرة التي قام بها المخرج والمنتج نور الدين لخماري والتي بدأها بفيلمي "كازا نيكرا"، و"الزيرو"، اللذان خلقا جدلا واسعا ونقاشات مستفيضة قال من خلالهما أنه حاول تسليط الضوء على مختلف الشرائح التي تقطن بالعاصمة الإقتصادية وهما الفيلمان اللذان أثارا ضجة كبيرة وانشغل بهما الجمهور المغربي كثيرا .

وأكمل الباز، أن هذا الفيلم الجديد "بورن آوت" شارك فيه ألمع الممثلين المغاربة على غرار محمد الخياري، سارة بيرليس، كريم السعيدي، مرجانة العلوي وأخرون.

ومن المحتمل أن يخلق الفيلم الجديد "بورن آوت" ضجة كبيرة وسط الرأي العام المغربي،أولا لعنوانه المثير وثانيا كما عودنا لخماري من خلال أفلامه السابقة المثيرة للجدل، وأيضا أنس الباز لتجسيده أدوارا جريئة وقوية ؟

هذا، وكان الممثل المغربي أنس الباز، قد دخل ميدان الثمتيل من أوسع أبوابه، بعد أن نجح رفقة المخرج نور الدين لخماري في تجسيد الدور البطولي في فيلم "كازا نيكرا".