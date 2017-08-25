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بالصورة.. أول رد للمغنية المغربية إيمان بعد خلعها للحجاب

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 18:08 بالصورة.. أول رد للمغنية المغربية إيمان بعد خلعها للحجاب | ثقافة و فنون
بالصورة.. أول رد للمغنية المغربية إيمان بعد خلعها للحجاب
بعد ما ظهرت الفنانة المغربية إيمان مصطفى الشميطي خريجة برنامج اكتشاف المواهب « أراب غوت تالنت » بلوك جديد وبدون حجاب، ردت الفنانة المغربية

شوف تيفي

 بعد ما ظهرت الفنانة المغربية إيمان مصطفى الشميطي خريجة برنامج اكتشاف المواهب « أراب غوت تالنت » بلوك جديد وبدون حجاب، ردت الفنانة المغربية على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك على منتقديها قائلة « مش هوضح حاجة و مش هتكلم كتير بس عاوزه حد بس يشرحلي يعني ايه حجاب ؟ و من امتى التيربون بقا حجاب، أحترم آرائكم و أقدرها لكن لو سمحتو كونو لطفاء وياااااااااه لو الواحد يخليه في حاله »

تجدر الإِشارة، إلى أنه عقب نشر إيمان للصورة المذكورة، تفاعل معجبو الفنانة الشميطي مع هذه الخطوة، منهم من صدم لهذه الخطوة، في حين عبر آخرون عن إعجابهم باللوك الجديد الذي ظهرت به إيمان.

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إيمان تصريح خرلع الحجاب

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