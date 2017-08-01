 عاجل و رسميا...اليابان تنتصر للوفد المغربي ''المعنف'' بالموزمبيق وتؤكد عدم دعوتها وإعترافها ''بالبوليساريو'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و رسميا...اليابان تنتصر للوفد المغربي المعنف بالموزمبيق وتؤكد عدم دعوتها وإعترافها بالبوليساريو | بوليتيك

عاجل و رسميا...اليابان تنتصر للوفد المغربي ''المعنف'' بالموزمبيق وتؤكد عدم دعوتها وإعترافها

عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير الشخص اللي هجم على سائق حافلة عمومية بالبيضاء وسرق ليه لاكيس+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير الشخص اللي هجم على سائق حافلة عمومية بالبيضاء وسرق ليه لاكيس+تفاصيل

مثير وبالفيديو..الفتاة اللي شرملها صاحبها في فاس تخرج عن صمتها..وها شنو قالت | مجتمع

مثير وبالفيديو..الفتاة اللي شرملها صاحبها في فاس تخرج عن صمتها..وها شنو قالت

شفارة تعداو على جوج دراري وشفرو ليهم تيليفونات في عين ذياب... | حوادث و حقوق

شفارة تعداو على جوج دراري وشفرو ليهم تيليفونات في عين ذياب...

بالصورة.. الفنان عزيز الحطاب قلب الحرفة ...مابقاش ممثل | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنان عزيز الحطاب قلب الحرفة ...مابقاش ممثل

رسالة الى عزيز الرباح..مواطن عطاوه شهادة الدفن وهو باقي حي.. وهو يجي ليهم بالكفن قدام البلدية‎ | بووز

رسالة الى عزيز الرباح..مواطن عطاوه شهادة الدفن وهو باقي حي.. وهو يجي ليهم بالكفن قدام البلدية‎

مثير وبالفيديو..شفار سرق بدل تابعة للدرك الملكي بتزنيت..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو..شفار سرق بدل تابعة للدرك الملكي بتزنيت..وها شنو وقع ليه

بالفيديو.. هشام مسرار يوجه رسالة لجمهور الأخوين بلمير | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هشام مسرار يوجه رسالة لجمهور الأخوين بلمير

فيديو الإعلان عن وفاة مذيعة مشهورة | بووز

فيديو الإعلان عن وفاة مذيعة مشهورة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل و رسميا...اليابان تنتصر للوفد المغربي ''المعنف'' بالموزمبيق وتؤكد عدم دعوتها وإعترافها ''بالبوليساريو''

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 18:06 عاجل و رسميا...اليابان تنتصر للوفد المغربي المعنف بالموزمبيق وتؤكد عدم دعوتها وإعترافها بالبوليساريو | بوليتيك
عاجل و رسميا...اليابان تنتصر للوفد المغربي ''المعنف'' بالموزمبيق وتؤكد عدم دعوتها وإعترافها ''بالبوليساريو''
أكدت اليابان بشكل رسمي يومه الجمعة، أن شكل المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا (طوكيو انترناشيونال كونفيرنس أون أفريكان ديفلوبمنت-تيكاد) لا يضم ''الجمهورية الصحراوية'' الوهمية.

شوف تيفي

أكدت اليابان بشكل رسمي يومه الجمعة، أن شكل المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا (طوكيو انترناشيونال كونفيرنس أون أفريكان ديفلوبمنت-تيكاد) لا يضم "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية الياباني "كونو طارو" أن موقف بلاده بخصوص عدم دعوة الكيان الوهمي لحضور أشغال مسلسل "تيكاد" لم يتغير، مجددا موقف طوكيو الرافض للاعتراف بما يسمى "بالجمهورية الصحراوية" الوهمية.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية الياباني، خلال مباحثات ، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري لمتابعة تيكاد بمابوتو، عن "أسفه الشديد بخصوص الأحداث والاضطراب الذي شهدته الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمتابعة تيكاد".

وأوضح في هذا السياق أن اليابان ستعمل على تسوية هذا المشكل التنظيمي بصفة نهائية، معلنا أن المؤتمر الوزاري المقبل لتيكاد سينعقد باليابان وأن مثل هذه الأحداث لن تتكرر أبدا.

وأعرب المسؤول الياباني عن اندهاشه "لتحايل سلطات الموزمبيق على إجراءات الولوج من أجل إدخال أعضاء (البوليساريو) غير المدعوين عبر باب جانبي، ورفضها في الوقت ذاته ولوج وفود تتوفر على شارات وحصلت مسبقا على اعتماد رسمي"، مشيرا إلى أن أعضاء في السفارة اليابانية "تعرضوا بدورهم للتعنيف ".

وبحسب المسؤول الياباني، فإن ذلك يمثل مشكلا أمنيا خطيرا، حيث احتجت اليابان بشدة لدى البلد المضيف عن هذا السلوك غير المقبول، حيث تخلل الاجتماع الوزاري لمتابعة تيكاد، الذي يجري بمابوتو (23-25 غشت)، وقوع العديد من الأحداث.

وحسب ذات المصدر، فرغم رفض اليابان أي حضور للكيان الوهمي، وذلك وفقا للشرعية الدولية والممارسات الجاري بها العمل ضمن تيكاد منذ 1993، سعت السلطات الموزمبيقية، في هذا الاجتماع، الى فرض حضور هذا الكيان الوهمي، الذي لم توجه له دعوة من قبل الجانب الياباني للمشاركة.

وهكذا، لم ينعقد الاجتماع التحضيري لكبار الموظفين بسبب عدم الاتفاق حول شكله، وأيضا بسبب رفض بعض الدول، ومن بينها اليابان، السماح بحضور "الجمهورية الصحراوية" الوهمية، إضافة إلى أن الاجتماع الوزاري عرف بدوره تأخيرا كبيرا.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اليابان المغرب الموزمبيق الدفاع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل... ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق... | بوليتيك

عاجل... ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق...

مثير..أفتاتي رفض الترشح للبرلمان و يطالب بترشيح بن كيران في الإنتخابات البرلمانية الجزئية بمدينة وجدة بعد عيد الأضحى | بوليتيك

مثير..''أفتاتي'' رفض الترشح للبرلمان و يطالب بترشيح بن كيران في الإنتخابات البرلمانية الجزئية بمدينة وجدة بعد عيد الأضحى

خاص... قيادة البيجيدي ببيت بن كيران لإقناعه ترشيح أفتاتي للبرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية | بوليتيك

خاص... قيادة ''البيجيدي '' ببيت بن كيران لإقناعه ترشيح ''أفتاتي'' للبرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية

أوغندا تترأس القمة الإفريقية-اليابانية بالموزمبيق بعد الإعتداء على الوفد المغربي من قبل البوليزاريو | بوليتيك

أوغندا تترأس القمة الإفريقية-اليابانية بالموزمبيق بعد الإعتداء على الوفد المغربي من قبل البوليزاريو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الشارع المغربي كاعي على احتلال أرصفة الشارع من طرف المقاهي | روبورتاج
منذ 55 دقيقة

بالفيديو.. الشارع المغربي ''كاعي'' على احتلال أرصفة الشارع من طرف المقاهي

النسر تيتباع فالأسواق المغربية: شوفو كيفاش تيعيش وهاشنو تاياكل وها علاش ماتيشربش الماء وأسرار أخرى | أنا و صاحبي الحيوان

النسر تيتباع فالأسواق المغربية: شوفو كيفاش تيعيش وهاشنو تاياكل وها علاش ماتيشربش الماء وأسرار أخرى

فضيحة أخرى...خروج إعلامي قوي من سيدة مغربية تتهم برلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها...أنتج عنهما حمل وولادة | بــووز

فضيحة أخرى...خروج إعلامي قوي من سيدة مغربية تتهم برلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها...أنتج عنهما حمل وولادة

بالفيديو...الحمالة أسرار مهنة شاقة أصحابها يعيشون جحيما يوميا في غياب البديل | روبورتاج

بالفيديو...''الحمالة'' أسرار مهنة شاقة أصحابها يعيشون جحيما يوميا في غياب البديل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و رسميا...اليابان تنتصر للوفد المغربي المعنف بالموزمبيق وتؤكد عدم دعوتها وإعترافها بالبوليساريو | بوليتيك
منذ 51 ثانية

عاجل و رسميا...اليابان تنتصر للوفد المغربي ''المعنف'' بالموزمبيق وتؤكد عدم دعوتها وإعترافها

عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير الشخص اللي هجم على سائق حافلة عمومية بالبيضاء وسرق ليه لاكيس+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير الشخص اللي هجم على سائق حافلة عمومية بالبيضاء وسرق ليه لاكيس+تفاصيل

مثير وبالفيديو..الفتاة اللي شرملها صاحبها في فاس تخرج عن صمتها..وها شنو قالت | مجتمع

مثير وبالفيديو..الفتاة اللي شرملها صاحبها في فاس تخرج عن صمتها..وها شنو قالت

شفارة تعداو على جوج دراري وشفرو ليهم تيليفونات في عين ذياب... | حوادث و حقوق

شفارة تعداو على جوج دراري وشفرو ليهم تيليفونات في عين ذياب...

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.