عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير الشخص اللي هجم على سائق حافلة عمومية بالبيضاء وسرق ليه لاكيس+تفاصيل مثيرة ﻿

أفاد مصدر من ولاية أمن الدار البيضاء أنه سبق لمصالح الأمن أن أوقفت أحد المتورطين في عملية السرقة بالعنف التي شهدتها حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 17 غشت الجاري، والتي تم نشر تسجيل

"شوف تيفي"

أفاد مصدر من ولاية أمن الدار البيضاء أنه سبق لمصالح الأمن أن أوقفت أحد المتورطين في عملية السرقة بالعنف التي شهدتها حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 17 غشت الجاري، والتي تم نشر تسجيل كاميرا المراقبة المتبثة بالحافلة المتعلقة بها صباح اليوم الخميس.

وكانت منابر إعلامية قد تداولت شريط فيديو مدته دقيقة واحدة، يوثق لواقعة سرقة بالعنف شهدتها إحدى حافلات للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء الرابطة بين وسط المدينة وحي النسيم، وقد أكد المصدر الأمني بأن أحد المشتبه بهما في هذه العملية تم توقيفه في نفس اليوم، فيما تم نشر مذكرة بحث في حق شريكه.

وختم المصدر نفسه بالتأكيد على أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية تقدم بها ضحايا هذه السرقة، ومن بينهم سائق الحافلة، الأمر الذي مكن من توقيف الجاني وتقديمه أمام العدالة في وقت وجيز.