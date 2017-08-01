مثير وبالفيديو..الفتاة اللي شرملها صاحبها في فاس تخرج عن صمتها..وها شنو قالت ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت خلاله الفتاة التي شرملها صديقها بمدينة فاس، قبل يومين وهي تكشف عن حقيقة ما وقع بينها وبينه خلال الاعتداء عليها.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت خلاله الفتاة التي شرملها صديقها بمدينة فاس، قبل يومين وهي تكشف عن حقيقة ما وقع بينها وبينه خلال الاعتداء عليها.

ونفت هذه الفتاة المدعوة "نبيهة" بعض ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن العلاقة التي كانت تجمعهما هي علاقة خطوبة، وبعد انفصالهما أقدم على اعتراض سبيلها وشرملتها.

وكانت والدة الشاب والذي تم اعتقاله، قد أكدت أن ابنها، قام بالفعل بالاعتداء على الفتاة، محملة لهذه الأخيرة مسؤولية سجنه بعد أن شاهد صورا خاصة بها رفقة شباب ارتبطت بهم.