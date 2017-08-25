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بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 17:27 شفارة تعداو على جوج دراري وشفرو ليهم تيليفونات في عين ذياب... | حوادث و حقوق
شفارة تعداو على جوج دراري وشفرو ليهم تيليفونات في عين ذياب...
تعرض شابين مغربيان من المهاجرين المقيمين في الديار الإسبانية ليلة أمس الخميس، إلى السرقة والاعتداء الجسدي بعدما سلبت منهم هواتفهم في كورنيش شاطئ عين الذياب.

شوف تيفي

تعرض شابين مغربيان من المهاجرين المقيمين في الديار الإسبانية ليلة أمس الخميس، إلى السرقة والاعتداء الجسدي بعدما سلبت منهم هواتفهم في كورنيش شاطئ عين الذياب.

وقد أصيب أحد الشابين على مستوى الكتف والأخر بكدمات في مناطق متفرقة من جسده في ظل غياب سيارة إسعاف لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، و لولا تدخل أحد المواطنين لتقديم المساعدة عبر نقلهم في "هوندا" إلى مستشفى 20 غشت لظلا ينتظران قدوم الإسعاف لساعات كثيرة.

وكشفا الشابين لـ"شوف تيفي" على أنهما لم يتلق أي اهتمام من طرف الأطباء في مستشفى 20 غشت، حيث تم إهمالهما لأكثر من 4 ساعات قبل أن يتم إسعافهما وتقديم العلاجات اللازمة لهما .

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تشرميل عين ذياب اعتداء شوف تيفي

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