 بالصورة.. الفنان عزيز الحطاب قلب الحرفة ...مابقاش ممثل ﻿
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بالصورة.. الفنان عزيز الحطاب قلب الحرفة ...مابقاش ممثل

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 17:18 بالصورة.. الفنان عزيز الحطاب قلب الحرفة ...مابقاش ممثل | ثقافة و فنون
بالصورة.. الفنان عزيز الحطاب قلب الحرفة ...مابقاش ممثل
تداولت صباح هذا اليوم الجمعة مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي عزيز الحطاب وهو بداخل أحد الأفرنة الشعبية المعروفة في أحياء المدن المغربية رفقة أحد العاملين

شوف تيفي:ماريا جعدود

تداولت صباح هذا اليوم الجمعة مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي عزيز الحطاب وهو بداخل أحد الأفرنة الشعبية المعروفة في أحياء المدن المغربية رفقة أحد العاملين في الفرن "فرناطشي" وهو يجلس بجانبه بكل تواضع.

وفور إنتشار الصورة علق معجبوا الحطاب عليها ب" الفنان الخلوق أو ولد الشعب"و"تبارك الله على سي عزيز هي نجي نطيب الخبز"و"خاص كاع الفنانة يتواضع بحالك" وحصدت الصورة آلاف اللايكات .

جدير بالذكر أن الفنان عزيز الحطاب تألق مؤخرا في سلسلة الخاوة التي بثت في رمضان و حققت نجاحا كبيرا.

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‫شوف تيفي

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شوف تيفيماريا جعدودعزيز الحطابالخاوةالفنانالفرنالصفحاتفرناطشي.

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