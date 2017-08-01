كشف لغز جريمة تعود إلى 20 عاما بسبب رواية بوليسية منفذها كاتب قصص ﻿

تمكنت السلطات الصينية من فك لغز جريمة لطالما استعصى على المحققين حله طوال اثنين وعشرين سنة، حيث لقيت عائلة تتكون من 4 أفراد حتفها بإحدى ليالي شهر نوفمبر من العام 1995 في بيت للضيافة شرق الصين.

شوف تيفي

تمكنت السلطات الصينية من فك لغز جريمة لطالما استعصى على المحققين حله طوال اثنين وعشرين سنة، حيث لقيت عائلة تتكون من 4 أفراد حتفها بإحدى ليالي شهر نوفمبر من العام 1995 في بيت للضيافة شرق الصين.

فيما سبق ووضع المحققون عددا لا يحصى من الفرضيات لكشف ملابسات الجريمة والتعرف على الجاني الذي عاش حياته حرا طليقا دون أن يترك دليلا وراءه ليتمكنوا من الوصول إليه و إدانته.

إلا أن الخيط الرابط بين الجريمة والجاني عثر عليه في كتاب ألفه القاتل، وهو كاتب قصص بوليسية يدعى ليو يونغبياو يبلغ من العمر 53 عاما، تم إيقافه في منزله الواقع على مقربة من موقع الجريمة، كما أوقف أيضا أحد سكان قريته الذي اشتبهت الشرطة أنه شريكه في الجريمة.

وظلت ملابسات هذه الجريمة لغزا إلى أن تمكن المحققون من تحديد هوية الرجلين بفضل فحص الحمض النووي الذي قادهم أولا إلى الكاتب.

وتعود أحداث هذه الواقعة لليلة التاسع والعشرين من نوفمبر من العام 1995، بعدما نزل رجلان في بيت عائلي للضيافة يتواجد شرق الصين بغاية السطو عليه، إلا أن الأمور لم تسر مثلما كان مخططا لها نظرا لأنه تم ضبطهما في حالة تلبس، لتنتهي القصة بمقتل مالك البيت وزوجته وحفيدهما، إضافة إلى أحد المقيمين فيه بعدما ضربوه حتى الموت بأداة صلبة.

حينما دخل عناصر الشرطة لتوقيف ليو قال لهم "كنت أنتظركم طوال هذا الوقت"، بحسب ما نقل موقع "ذي بايبر" الإخباري عن مصادر رسمية.

وقال أحد عناصر الشرطة إن ليو طلب منه أن يوصل رسالة لزوجته جاء فيها "لقد انتظرت هذه اللحظة عشرين عاما..وأخيرا انتهى كل شيء.. أشعر أخيرا أنني تحرّرت من تلك المعاناة النفسية التي عشتها سنوات طوال".



