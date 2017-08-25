بالصور. منازل داخل الزاوية القادرية بسلا معرضة للسقوط ﻿

ساكنة الزاوية القادرية بسلا يستنكرون عدم تفاعل نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع قرار ترميم منازلهم المهددة بالسقوط ، والتي تتواجد داخل الزاوية وتقطن بها عائلاتهم ، منازل الزاوية تعتبر دور

"شوف تيفي"

ساكنة الزاوية القادرية بسلا يستنكرون عدم تفاعل نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع قرار ترميم منازلهم المهددة بالسقوط ، والتي تتواجد داخل الزاوية وتقطن بها عائلاتهم ، منازل الزاوية تعتبر دور تابعة للأحباس، بحيث يستفيد منها الشرفاء القادريين منذ عشرات السنين .

وتوصلت قناة "شوف تيفي" بشكاية من طرف "أسمهان الحداد" زوجة رجل محسوب على شرفاء الزاوية المستفيدين من السكن ، والتي أوضحت أنها تعيش في حالة كارثية وفي سكن لا يليق وأن حالتها العائلية فقيرة جدا ، وبالرغم أنها تقدمت بعدة شكايات لأكثر من جهة إلا أنها لم تتلق أي جواب لحد اللحظة وصرحت في هذا السياق قائلة : "وصلات بينا للعظم وردونا كيف الكلاب فالزاوية .."

و أكدت في اتصال هاتفي لقناة "شوف تيفي" أن الزاوية لها تاريخ عريق داخل مدينة سلا ولها مكانة روحية كبيرة داخل المغرب وتحتوي على مسجد ومقبرة كبيرة وضريح مؤسس الزاوية ، وقد سبق لشقيق الملك "محمد السادس" أن قام بزيارة خاصة للزاوية ، مما دفع بإسراع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى تكليف لجنة خاصة للإهتمام بالزاوية سنة 2014 تحت إشراف المندوب بالمدينة ، وكان قائد المنطقة يقوم بزيارات متعددة للزاوية رفقة المهندس والمقاول الذي تكلف بترميم الزاوية حينها ، وانطلقت أشغال الإصلاح لتتوقف فيما بعد بدون معرفة السبب .