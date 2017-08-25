 بالصور..بعد دعوة مخرج مغربي إلى اغتصاب أدومة: أشهر مثلي مغربي أدومة سلخوه وفرشخوه في طنجة..وها شنو وقع ليه ﻿
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بالصور..بعد دعوة مخرج مغربي إلى اغتصاب أدومة: أشهر مثلي مغربي أدومة سلخوه وفرشخوه في طنجة..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 15:28 بالصور..بعد دعوة مخرج مغربي إلى اغتصاب أدومة: أشهر مثلي مغربي أدومة سلخوه وفرشخوه في طنجة..وها شنو وقع ليه | مجتمع
بالصور..بعد دعوة مخرج مغربي إلى اغتصاب أدومة: أشهر مثلي مغربي أدومة سلخوه وفرشخوه في طنجة..وها شنو وقع ليه
بعد أيام قليلة من دعوة مخرج مغربي إلى اغتصاب ''أدومة'' مثلي طنجة الشهير وذلك بدل اغتصاب ''حمارة'' سيدي قاسم وضحية واقعة الطوبيس، كشف ''أدومة'' عبر صفحته الرسمية قبل قليل من يومه الجمعة، إلى أن هذه الدعوة


"شوف تيفي"


بعد أيام قليلة من دعوة مخرج مغربي إلى اغتصاب "أدومة" مثلي طنجة الشهير وذلك بدل اغتصاب "حمارة" سيدي قاسم وضحية واقعة الطوبيس، كشف "أدومة" عبر صفحته الرسمية قبل قليل من يومه الجمعة، إلى أن هذه الدعوة تمت الاستجابة لها وقد تعرض فعلا للاعتداء بمسقط رأس مدينة طنجة.

وكتب أدومة في تدوينته إلى جانب مجموعة من صوره التي تظهر تعرضه للاعتداء: "تعرضت إلى اعتداء بعد أن قام شبح مخرج بدعوة الناس إلى اغتصابي عوض اغتصاب فتاة الطوبيس و حمارة سيدي قاسم حسب قوله أنا مستعد لدفع المال مقابل ان اغتصب ! و اليوم أقول لك يا سيد فريت مبروك لقد تحقق لك المبتغى أقول لك و أنت حسب قولك مخرج و مناضل و فنان ، أنك مجرد كل التجريد من الانسانية و...".

وتابع أدومة " أطالب جمعيات حقوق الانسان أطالب كل من يحبني مهاجمة هذا المخلوق، فأنا إنسان لدي مشاعر و ظروف و حياة مثل كل الناس و لا أحد يستحق الاغتصاب لو أننا في أوروبا كنت ستحاسب وتعاقب على هكذا فعل ايها الشاذ اخلاقيا كلنا_ادومة".

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المغرب شوف تيفي الطوبيس حمارة سيدي قاسم أدومي

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