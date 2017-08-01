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عاجل... ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق...

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 15:21 عاجل... ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق... | بوليتيك
عاجل... ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق...
حمل وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة المسؤولين بجمهورية الموزمبيق على محاولة منع دخول الوفد المغربي ليلة أمس الخميس للمشاركة في القمة الإفريقية-اليابانية التي تحتضنها عاصمة جمهورية الموزمبيق



بوليتيك
شوف تيفي

حمل وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة المسؤولين بجمهورية الموزمبيق على محاولة منع دخول الوفد المغربي ليلة أمس الخميس للمشاركة في القمة الإفريقية-اليابانية التي تحتضنها عاصمة جمهورية الموزمبيق "مابوتو".

وقال بوريطة في تصريح مقتضب "لشوف تيفي" أن الموزمبيق باعتبارها دولة "وطنية وذات السيادة، كان عليها الحرص على حسن التنظيم للقمة التي تشارك فيها العديد من الدول سواء الإفريقية أو الدولية وليس إدخال أعضاء بالبوليساريو من الباب الخلفي للقاعة بكونهم ينتمون لوفد الموزمبيق"، موضحا بالقول" الموزمبيق زجت بموقفها العدائي ضد الوحدة الترابية للمغرب، لمحاولة منع حضور الوفد المغربي".


وأضاف بوريطة تعليقا على الإعتداء الذي طال الوفد المغربي قبل دخول قاعة القمة الإفريقية-اليابانية، " الوفد المغربي حضر القمة سواء "بالقوة" أو "باللين"، كما أن الحاضرين ومن بينهم الوفد الياباني عبروا عن إستيائهم من الحادثة".


وإختتم بوريطة تصريحه "لشوف تيفي" بأن الموزمبيق، "حاولت الزج بموقفها المعادي للوحدة الترابية للمغرب، عبر محاولة التشويش ومنع الوفد المغربي، الذي يحضر للقمة لشكل قانوني وعبر دعوات ووثائق رسمية".

ونفى بوريطة ما تروج له بعض المواقع المقربة من البوليساريو بكون الوفد المغربي فشل في الحضور وأنه إنسحب من القمة مؤكدا بالقول" الوفد المغربي حضر للقمة وأن الصورة الرسمية لممثلي الوفود تؤكد ذلك".


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