تعاطف كبير مع ''وئام'' ضحية والدتها التي باعت بكارتها وتسببت في تشردها+فيديو ﻿

بعد ساعات قليلة من نشر ''شوف تيفي'' لفيديو قصة الفتاة ''وئام'' التي تعرضت للاغتصاب وافتضت بكارتها بعد أن قامت والدتها ببيعها لأحد الأشخاص، تفاعل آلاف المغاربة عبر صفحة القناة، حيث تعاطف معها عدد كبير

''شوف تيفي''

بعد ساعات قليلة من نشر ''شوف تيفي'' لفيديو قصة الفتاة ''وئام'' التي تعرضت للاغتصاب وافتضت بكارتها بعد أن قامت والدتها ببيعها لأحد الأشخاص، تفاعل آلاف المغاربة عبر صفحة القناة، حيث تعاطف معها عدد كبير من المغاربة خارج وداخل الوطن ، وأكد العديد منهم عن استعدادهم لتقديم المساعدة المادية والمعنوية لها.

وتلقت ''شوف تيفي'' العديد من الاتصالات خصوصا من جاليتنا بالخارج ، حيث أكد بعض المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة عن استعدادهم للتكفل بـ ''وئام'' من الناحية المادية، بينما أكد آخرون عن رغبتهم في ضمها لأسرهم لتكون من بين أفرادها.

تجدر الإشارة إلى أن ''وئام'' فتحت قلبها لـ ''شوف تيفي'' وهي تذرف الدموع بحرارة، وكشفت فظاعة ما قامت به والدتها بالتبني، والتي سلمتها لشخص افتض بكارتها مقابل المال، قبل أن تطردها للشارع الذي سقطت فيه ضحية لذئاب بشرية ووحوش استغلوا براءتها لاغتصابها والاعتداء عليها.