 تعاطف كبير مع ''وئام'' ضحية والدتها التي باعت بكارتها وتسببت في تشردها+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو حملات امنية مباشرة بمدينة فاس | بووز

فيديو حملات امنية مباشرة بمدينة فاس

كشف لغز جريمة تعود إلى 20 عاما بسبب رواية بوليسية منفذها كاتب قصص | منوعات

كشف لغز جريمة تعود إلى 20 عاما بسبب رواية بوليسية منفذها كاتب قصص

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل شقة بفاس والسبب بوطة صغيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل شقة بفاس والسبب بوطة صغيرة

عاجل .. الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في أفغانستان | دولي

عاجل .. الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في أفغانستان

بالصور. منازل داخل الزاوية القادرية بسلا معرضة للسقوط | مجتمع

بالصور. منازل داخل الزاوية القادرية بسلا معرضة للسقوط

بالصور..بعد دعوة مخرج مغربي إلى اغتصاب أدومة: أشهر مثلي مغربي أدومة سلخوه وفرشخوه في طنجة..وها شنو وقع ليه | مجتمع

بالصور..بعد دعوة مخرج مغربي إلى اغتصاب أدومة: أشهر مثلي مغربي أدومة سلخوه وفرشخوه في طنجة..وها شنو

أنا تعريت علشان أتجوز.. فيس بوك يتسبب فى تدمير حياة فتاة (فيديو) | بووز

''أنا تعريت علشان أتجوز''.. فيس بوك يتسبب فى تدمير حياة فتاة (فيديو)

عاجل... ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق... | بوليتيك

عاجل... ناصر بوريطة يكشف لشوف تيفي حقيقة الاعتداء الذي تعرض له الوفد المغربي في قمة الموزمبيق...

تعاطف كبير مع وئام ضحية والدتها التي باعت بكارتها وتسببت في تشردها+فيديو | مجتمع

تعاطف كبير مع ''وئام'' ضحية والدتها التي باعت بكارتها وتسببت في تشردها+فيديو

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

تعاطف كبير مع ''وئام'' ضحية والدتها التي باعت بكارتها وتسببت في تشردها+فيديو

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 15:13 تعاطف كبير مع وئام ضحية والدتها التي باعت بكارتها وتسببت في تشردها+فيديو | مجتمع
تعاطف كبير مع ''وئام'' ضحية والدتها التي باعت بكارتها وتسببت في تشردها+فيديو
بعد ساعات قليلة من نشر ''شوف تيفي'' لفيديو قصة الفتاة ''وئام'' التي تعرضت للاغتصاب وافتضت بكارتها بعد أن قامت والدتها ببيعها لأحد الأشخاص، تفاعل آلاف المغاربة عبر صفحة القناة، حيث تعاطف معها عدد كبير

''شوف تيفي''

بعد ساعات قليلة من نشر ''شوف تيفي'' لفيديو قصة الفتاة ''وئام'' التي تعرضت للاغتصاب وافتضت بكارتها بعد أن قامت والدتها ببيعها لأحد الأشخاص، تفاعل آلاف المغاربة عبر صفحة القناة، حيث تعاطف معها عدد كبير من المغاربة خارج وداخل الوطن ، وأكد العديد منهم عن استعدادهم لتقديم المساعدة المادية والمعنوية لها.

وتلقت ''شوف تيفي'' العديد من الاتصالات خصوصا من جاليتنا بالخارج ، حيث أكد بعض المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة عن استعدادهم للتكفل بـ ''وئام'' من الناحية المادية، بينما أكد آخرون عن رغبتهم في ضمها لأسرهم لتكون من بين أفرادها.

تجدر الإشارة إلى أن ''وئام'' فتحت قلبها لـ ''شوف تيفي'' وهي تذرف الدموع بحرارة، وكشفت فظاعة ما قامت به والدتها بالتبني، والتي سلمتها لشخص افتض بكارتها مقابل المال، قبل أن تطردها للشارع الذي سقطت فيه ضحية لذئاب بشرية ووحوش استغلوا براءتها لاغتصابها والاعتداء عليها.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وئام المحسنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور. منازل داخل الزاوية القادرية بسلا معرضة للسقوط | مجتمع

بالصور. منازل داخل الزاوية القادرية بسلا معرضة للسقوط

بالصور..بعد دعوة مخرج مغربي إلى اغتصاب أدومة: أشهر مثلي مغربي أدومة سلخوه وفرشخوه في طنجة..وها شنو وقع ليه | مجتمع

بالصور..بعد دعوة مخرج مغربي إلى اغتصاب أدومة: أشهر مثلي مغربي أدومة سلخوه وفرشخوه في طنجة..وها شنو وقع ليه

فيديو جد مؤلم.. طفل ضواحي البيضاء كيعاني إعاقة ذهنية .. الأسرة ديالو ربطاتو وسافرات وبسبب الجوع كلا الصباغة+تفاصيل تدمي القلوب | مجتمع

فيديو جد مؤلم.. طفل ضواحي البيضاء كيعاني إعاقة ذهنية .. الأسرة ديالو ربطاتو وسافرات وبسبب الجوع كلا الصباغة+تفاصيل تدمي القلوب

هل سينتهي عذاب البيضاويين مع طوبيسات مدينة بيس ..؟ | مجتمع

هل سينتهي عذاب البيضاويين مع طوبيسات ''مدينة بيس'' ..؟

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النسر تيتباع فالأسواق المغربية: شوفو كيفاش تيعيش وهاشنو تاياكل وها علاش ماتيشربش الماء وأسرار أخرى | أنا و صاحبي الحيوان
منذ 58 دقيقة

النسر تيتباع فالأسواق المغربية: شوفو كيفاش تيعيش وهاشنو تاياكل وها علاش ماتيشربش الماء وأسرار أخرى

فضيحة أخرى...خروج إعلامي قوي من سيدة مغربية تتهم برلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها...أنتج عنهما حمل وولادة | بــووز

فضيحة أخرى...خروج إعلامي قوي من سيدة مغربية تتهم برلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها...أنتج عنهما حمل وولادة

بالفيديو...الحمالة أسرار مهنة شاقة أصحابها يعيشون جحيما يوميا في غياب البديل | روبورتاج

بالفيديو...''الحمالة'' أسرار مهنة شاقة أصحابها يعيشون جحيما يوميا في غياب البديل

تصريحات صادمة للشارع المغربي بعد منع نشر الغسيل ووضع البارابولات في واجهات المنازل والعمارات | نسولو الناس

تصريحات صادمة للشارع المغربي بعد منع نشر الغسيل ووضع البارابولات في واجهات المنازل والعمارات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو حملات امنية مباشرة بمدينة فاس | بووز
منذ 52 ثانية

فيديو حملات امنية مباشرة بمدينة فاس

كشف لغز جريمة تعود إلى 20 عاما بسبب رواية بوليسية منفذها كاتب قصص | منوعات

كشف لغز جريمة تعود إلى 20 عاما بسبب رواية بوليسية منفذها كاتب قصص

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل شقة بفاس والسبب بوطة صغيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل شقة بفاس والسبب بوطة صغيرة

عاجل .. الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في أفغانستان | دولي

عاجل .. الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في أفغانستان

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.