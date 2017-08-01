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بالصورة والفيديو .. مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير يكرم الفنانة المغربية فاطمة وشاي

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 15:08 بالصورة والفيديو .. مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير يكرم الفنانة المغربية فاطمة وشاي | ثقافة و فنون
بالصورة والفيديو .. مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير يكرم الفنانة المغربية فاطمة وشاي
بحضور عدد كبير من الوجوه والفعاليات السينمائية المحلية والعالمية تم مساء أمس الخميس تكريم الفنانة المغربية فاطمة وشاي في حفل افتتاح مهرجان الارز العالمي للفيلم القصيرأزرو/افران، المقام تحت شعار


شوف تيفي: ميم شين

بحضور عدد كبير من الوجوه والفعاليات السينمائية المحلية والعالمية تم مساء أمس الخميس تكريم الفنانة المغربية فاطمة وشاي في حفل افتتاح مهرجان الارز العالمي للفيلم القصيرأزرو/افران، المقام تحت شعار ''البعد الافريقي في السينما المغربية'' بمدينة افران.

وقد حضر حفل الافتتاح السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم افران الذي قدم للفنانة فاطمة وشاي بعض الهدايا الرمزية تكريما لها على ما قدمته من أعمال سينمائية وتلفزيونية يشهد لها به حضورها المتميز في الساحة الفنية .

وبهذه المناسبة ألقت الفنانة فاطمة وشاي كلمة شكرت من خلالها كلا من السيد العامل على هذه الالتفاتة القيمة وكذا منظمي مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير الذين ابوا إلا ان يكرموها بهذه المناسبة.

وجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير بافران انطلق مساء أمس الخميس 24 غشت وسيستمر الى غاية يوم الاحد 27 غشت 2017.


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شوف تيفي مهرجان الارز العالمي اللفيلم القصير أزرو/افران وجوه سينمائية

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