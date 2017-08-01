يا ربي السلامة.. عرف صاحبتو حاملة منو وهو يقتلها ورماها في البير ضواحي وجدة+تفاصيل جد مروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن منطقة البصارة ضواحي مدينة وجدة، اهتزت خلال الأسبوع الجاري على وقع جرمية قتل بشعة، راحت ضحيتها، فتاة شابة في عقدها الثاني، أقدم شاب كانت له معها علاقة غرامية بقتلها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن منطقة البصارة ضواحي مدينة وجدة، اهتزت خلال الأسبوع الجاري على وقع جرمية قتل بشعة، راحت ضحيتها، فتاة شابة في عقدها الثاني، أقدم شاب كانت له معها علاقة غرامية بقتلها ورميها داخل بئر.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية البالغة من العمر 23 سنة، دخلت في علاقة غرامية مع شاب يبلغ من العمر 22 سنة، وأسفرت علاقتهما هذه بحمل الفتاة، لتتطور الأمور بسبب إلحاح هذه الأخيرة على ضرورة الإسراع في عقد الزواج حتى يتم إخفاء الفضيحة قبل أن تعلم أسرتها.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر، استدرج الفتاة إلى المنطقة التي يقطن بها ضواحي مدينة وجدة، بدعوى أن والدته تريد اللقاء بها حتى يتم الاتفاق على الزواج، لكنه أقدم على قتلها قبل أن يعمد إلى رميها في بئر بدون رحمة.

وأكد ذات المصدر أن الشاب وحتى يخفي جريمته، ربط الاتصال بالدرك الملكي، موضحا لهم بأن صديقته انتحرت ورمت نفسها بالبئر بعد أن رفضت والدته زواجهما، لتسارع مصالح الدرك إلى عين المكان، ليتم انتشال جثة الضحية التي تم نقلها إلى مستودع الأموات الفارابي، في حين تم فتح تحقيق جرى خلاله محاصرة الشاب بمجموعة من الأسئلة التي أكدت تورطه في الجريمة، خاصة أن الفحص الأولي للجثة أكد تعرض الضحية لضربات قوية على مستوى الرأس.