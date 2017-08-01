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محاولة تهريب أزيد من 35 ألف قرص مخدر إلى المغرب

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 14:57 محاولة تهريب أزيد من 35 ألف قرص مخدر إلى المغرب | حوادث و حقوق
محاولة تهريب أزيد من 35 ألف قرص مخدر إلى المغرب
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، اليوم الجمعة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب 35.784 قرص مخدر من نوع إكستازي في اتجاه المغرب .

"شوف تيفي"

 

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، اليوم الجمعة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب 35.784 قرص مخدر من نوع إكستازي في اتجاه المغرب .

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني بميناء بني انصار، بتنسيق مع عناصر الجمارك، قد حجزت في عملية مشتركة صباح اليوم كمية أقراص الإكستازي معبأة بإحكام على متن سيارة لنقل البضائع، كما أوقفت سائق السيارة ومرافقه، وهما مغربيان مقيمان بإسبانيا يبلغان من العمر 31 و 38 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشيرة الى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تجفيف منابع جلب وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.



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