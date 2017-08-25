امراة حاملة وسبعة ديال السيارات تعرضو لاعتداء فالخرجة ديال سيدي معروف بالليل ﻿

تناقلت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا توثق للاعتداء الذي طال مجموعة من السيارات التي كانت تتواجد في منطقة سيدي معروف بالدار البيضاء ليلة أمس الخميس.

شوف تيفي

تناقلت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا توثق للاعتداء الذي طال مجموعة من السيارات التي كانت تتواجد في منطقة سيدي معروف بالدار البيضاء ليلة أمس الخميس.

وكشفت إحدى الصفحات الفيسبوكية التي تداولت الصور على أن الاعتداء خلف العديد من الخسائر، حيث كتبت " حوالي الساعة العاشرة و النصف ليلا ، شي 7 ديال السيارات تعرضو لأعتداء فالخرجة ديال سيدي معروف من بينهم إمرأة حامل".

وأضافت نفس الصفحة في المنشور على أن المتضررين توجهوا نحو دائرة أمنية " ... هاد الناس كلهم مشاو إشكيو فكوميسارية ، توحد ماتسوق ليهم ، قالو ليهم سيرو حتى لصباح . يعني بلا متبرزطو لينا راسنا".